Пицца на кефире «Оливье» – вкусная, питательная, быстрая и легкая в приготовлении, и этот рецепт пригодится особенно после праздников.

После праздничного застолья могут остаться остатки продуктов и блюд, пишет Politeka.net.

Пицца – это легендарное блюдо, в приготовлении которого можно использовать все, что осталось в холодильнике. Мясо, сыр, колбасу, соусы, овощи, ананасы, крабовые палочки, маринованные или консервированные огурцы, шампиньоны и другие вкусные ингредиенты. Подойдут также остатки оливье.

Тесто для пиццы "Оливье" предлагаем замесить на кефире. Для этого понадобятся такие ингредиенты – мука пшеничная – 350 гр, кефир – 150 гр, сода – 0,5 чайных ложки, масло растительное – 2 ст. ложки, соль – 2 щепотки.

Всыпьте соду, соль в кефир и размешайте. Затем влейте растительное масло. Следующий шаг – всыпьте в тесто муку и замесите тесто.

Оставьте тесто на «отдых» – достаточно 15 минут.

Пицца на кефире.

Есть еще один легкий и проверенный рецепт теста на кефире для пиццы.

Для приготовления по этому рецепту понадобятся 600 г пшеничной муки, 400 мл кефира 2,5%, 8 ст. л. подсолнечного масла, 1ч. л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. разрыхлителя.

Способ приготовления – всыпьте 500 г муки в миску, влейте 400 мл кефира 2,5% и 8 ст. л. подсолнечного масла, добавьте 1ч. л. соли, 1 ч. л. сахарата 1 ч. л. разрыхлителя.

Тесто должно получиться крутое и пластичное. Оставьте на 20 минут, но накройте.

Пицца на кефире.

Далее раскатайте тесто, выложите на форму для запекания, застеленную пергаментной бумагой, которую надо намазать сливочным маслом.

Края пиццы следует немного подкрутить.

Смажьте тесто майонезом или томатным соусом и выложите ингредиенты равномерным слоем. Посыпьте сыром и отправляйте пиццу «Оливье» в духовку, разогретую до 180 градусов.

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