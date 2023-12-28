Популярный украинский певец Melovin поднял несколько важных и ранее даже конфликтных тем в своем последнем интервью. Как известно, не так давно артист шокировал своих поклонников словами о своем неизлечимом заболевании.

В своем откровенном заявлении, опубликованном на странице в Instagram, артист сообщил, что ему был поставлен диагноз сахарного диабета. Певец также поделился, как узнал о своем диагнозе. По его словам, он не испытывал никаких характерных симптомов и собирался сделать операцию по удалению комков Биша. Однако предварительные медицинские исследования выявили определенные проблемы.

Многие обвиняли артиста в том, что он подал эту болезнь в качестве хайпа, поэтому исполнитель решил ответил:

«Да, я пошел в больницу, вот и они достали ампулку, набрали в шприц и укололи, мне сказали: у тебя сахарный диабет, можешь идти хайпится. В такой подаче люди рассматривали данную новость. Я рассказал о болезни не потому, что бы похвастаться или обо мне забыли.

Просто считаю, все происходящее в нашей жизни надо использовать, надо привлекать внимание к болезненным темам. Это важно, меня поразило количество людей в комментариях, они написали, как 10-15 лет молчали, что у них сахарный диабет и прятали это от своих родных. Я получил и огромную поддержку, честно, мне нравится поднимать какие-то болезненные темы под призмой творчества» - делится артист.

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