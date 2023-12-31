По приговору суда, в мае 2023 года переселившийся из Запорожской области мужчина был признан годным к службе, но отказался от призыва.

В Тернопольской области был осужден мужчина из Запорожской области за отказ от мобилизации. Приговор вынесен Теребовлянским районным судом Тернопольской области. Об этом говорится в приговоре Теребовлянского районного суда Тернопольской области.

По приговору суда, в мае 2023 года переселившийся из Запорожской области мужчина был признан годным к службе в армии после прохождения ВЛК. Однако он отказался от мобилизации, не выполнив повестку и не появившись в военкомате 6 июня.

На суде мужчина подтвердил пригодность к службе в ВСУ и получение повестки, объяснив свой отказ личными соображениями. Он утверждал, что это связано с безопасностью его отца, который остался проживать на оккупированной территории в результате военной агрессии российской федерации против Украины.

Суд признал мужчину виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Напомним, что недавно в Волынской области мужчина уклонился от мобилизации, поскольку, по его словам, "не имел денег на проезд в военкомат". После того, как 4 сентября 2023 года ВЛК признала его пригодным к службе в армии, 26 сентября мужчине выдали "боевую повестку", а ему следовало 27 сентября явиться в военкомате. Однако он уклонился от мобилизации.

На суде мужчина признал свою вину и выразил раскаяние, объяснив, что в тот день не явился в ТЦК и СП из-за отсутствия средств на проезд. За эти действия его приговорили к испытательному сроку.

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