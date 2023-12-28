В Верховную Раду просят внести законопроект о немедленном призыве в Сил Обороны Украины правоохранителей, госслужащих и других рабочих бюджетной сферы.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому от консолидации усилий каждого украинца зависит конечный результат нашего сопротивления - женщины и дети плетут маскировочные сетки, мужчины с оружием в руках защищают страну, а другие собирают дроны , или работают на нашу победу.

Автор петиции на сайте президента Украины Святослав Дубина считает, что пришло время всем правоохранителям, госслужащим и другим работникам бюджетной сферы, которые еще не служили на протяжении войны, проявить свою государственную позицию в разгар мобилизации в Украине и вступить в Сил Обороны соответственно квалификации и военной специальности.

"Украина должна провести ротацию добровольцев и мобилизованных в первые дни полномасштабной агрессии мужчин и женщин, которые уже проявили свой патриотизм и по зову сердца пошли защищать страну. Наши защитники, которые сейчас находятся в Силах Обороны, должны вернуться в свои семьи и отдохнуть, успокоить нервы и получить время, чтобы зажить раны», - говорится в обращении к президенту.

Автор петиции Святослав Дубина уверен, что воины, которые на своих плечах несли тяготы и ужасы войны, смогут скорее наладить порядок в учреждениях и ведомствах в период действия мобилизации в Украине, понимая, какой дорогой ценой достигнута эта возможность реформировать страну, приблизить ее к стандартам ЕС.

По словам Святослава Дубины, о таких результатах аналогичных ротаций свидетельствует опыт Израиля, Франции.

"Пожалуйста, срочно внесите в качестве первоочередного законопроекта о демобилизации и приоритетном приеме на работу в государственные и правоохранительные органы Украины лиц, участвовавших в Силах Обороны с 24 февраля 2022 года", - резюмировал автор обращения.

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