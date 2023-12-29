Ирина Билык очень любит готовить и обожает новогодние праздники за возможность побыть с семьей.

По словам Ирины Билык, за праздничным столом необходимо собраться всей семьей, рассказать, что произошло за этот год, поделиться планами на будущее.

И, конечно, поесть вкусностей.

Так, на Новый Год Ирина Билык любит готовить плов.

«Я готовлю плов по специальному рецепту, но не так, как его делают, скажем, в Азербайджане», - рассказывала однажды Ирина Билык в одном из интервью.

По словам Ирины Билык, она берет рис, очень много яиц и масла, лучок, и это все нужно поджарить.

«Такой плов мы обязательно готовим всей семьей. И я не представляю свой новогодний стол без этого блюда!" – говорила Ирина Билык.

Отметим, что на праздники готовит плов и певица Джамала. Однако ее рецепт совсем другой, чем у Ирины Билык.

Джамала говорит, что сначала промывает и замачивает рис, затем баранину нарезает кусочками, лук кольцами, а морковь шинкует.

"Очищенную луковицу и зачищенную мясную косточку обжариваем на сильно разогретом жире. Вынимаем, кладем кусочки баранины и порезанный лук. Жарим до румяной корочки. Добавляем шинкованную морковь, специи и жарим еще 8 – 10 минут. Заливаем водой, солим, добавляем рис и доводим до кипения", – рассказывала Джамала о своем фирменном рецепте.

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