Актриса и телеведущая Ольга Сумская рассказала, что для приготовления этого салата на Новый Год понадобятся такие ингредиенты: Бананы - 350 г, Мандарины - 200 г, Киви – 350 г, Йогурт натуральный – 170 г, Мед – 10 г, Кунжут – 10 г и мята.

Для начала Ольга Сумская почистила мандарины и бананы.

Бананы Ольга Сумская нарезала кружками, а мандарины разобрала на дольки.

Один кусочек банана актриса оставила для украшения салата.

«А остальные кусочки выкладываю на тарелку. В центр я положила кусочки банана, а вокруг выкладываю дольки мандарина. Это будет основа нашей праздничной елки», – рассказала Ольга Сумская, готовя салат на новогодний стол в эфире программы «Вкус дня».

Далее так же выкладываем следующие фрукты, формируя пирамиду.

«Выбирая мандарин, обращайте внимание на его форму. Мандарины среднего размера и слегка приплюснутые будут кислыми, но без косточек. А толстокожие мандарины немного слаще. А вот самые вкусные и сладкие фрукты – это клементин. Поэтому советую выбирать именно их для приготовления нашего десерта», – поделилась Ольга Сумская советом.

Салат "Новогодняя елка".

Готовим заправку к фурктовому салату. К йогурту Ольга Сумская добавила мед и тщательно перемешала.

Осторожно смазываем соусом фруктовую пирамиду со всех сторон.

Киви чистим и нарезаем тоненькими кружочками. Ольга Сумская советует нарезать киви не слишком тонкими и не слишком толстыми кружками – так они будут держать форму.

«Выкладываю кусочки киви снизу вверх, формируя нашу пирамидку. Нужно сформировать «ветви» елки», - отметила Ольга Сумская.

Из кусочка банана актриса вырезала звездочку, насадила на зубочистку и поставила на макушку вкусной елки.

Также Сумская украсила съедобную елку красными ягодками клюквы.

«Вот такая красавица вышла. И сейчас я посыпаю елку кунжутом, как снежком. Можно использовать кокосовую стружку… Любуется глаз, какая красота у нас получилась», - прокомментировала Сумская, выкладывая на тарелку также листики мяты.

Вот и все, салат «Новогодняя елка» можно подавать к столу.

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