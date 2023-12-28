Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская Вместе с подругой показала, как приготовить печенье "орешки", как в детстве.
Для приготовления орешков судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:
- 2 желтка
- 60 г сахара
- 100 г растопленного сливочного масла
- щепотка соли
- 1/2 кофейной ложечки соды
- 1 ст.л. яблочного уксуса
- 180 г пшеничной муки
- 40 г любой ореховой муки (миндальная, из лесного ореха, кокосовая и т.п.)
Для начинки можно использовать либо традиционно вареную сгущенку, либо, например, "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская приготовила шоколадный ганаш, просто смешав 100 г шоколада и 50 мл горячих сливок.
Чтобы приготовить тесто на орешки, сначала растираем желтки с сахаром до однородности. Далее добавляем растопленное сливочное масло, щепотку соли, немного соды, уксус и все перемешиваем. Всыпаем пшеничную муку, ореховую муку и замешиваем тесто.
Из теста "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская раскачивает маленькие шарики по 12-15 граммов каждый и выкладывает в мультимейкер, используя специальную насадку для приготовления орешков.
"Забросили в форму, закрыли, через 4 минуты открыли – ✅ ГОТОВО. Дайте орешкам полежать – начинка хорошо застынет, а орешки немного наберутся влаги и будут именно такие как в детстве 😍", – добавила "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.
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