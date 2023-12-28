Победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала рецепт десерта, который всем хорошо знаком с детства.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская Вместе с подругой показала, как приготовить печенье "орешки", как в детстве.

Для приготовления орешков судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

2 желтка

60 г сахара

100 г растопленного сливочного масла

щепотка соли

1/2 кофейной ложечки соды

1 ст.л. яблочного уксуса

180 г пшеничной муки

40 г любой ореховой муки (миндальная, из лесного ореха, кокосовая и т.п.)

Для начинки можно использовать либо традиционно вареную сгущенку, либо, например, "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская приготовила шоколадный ганаш, просто смешав 100 г шоколада и 50 мл горячих сливок.

Чтобы приготовить тесто на орешки, сначала растираем желтки с сахаром до однородности. Далее добавляем растопленное сливочное масло, щепотку соли, немного соды, уксус и все перемешиваем. Всыпаем пшеничную муку, ореховую муку и замешиваем тесто.

Из теста "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская раскачивает маленькие шарики по 12-15 граммов каждый и выкладывает в мультимейкер, используя специальную насадку для приготовления орешков.

"Забросили в форму, закрыли, через 4 минуты открыли – ✅ ГОТОВО. Дайте орешкам полежать – начинка хорошо застынет, а орешки немного наберутся влаги и будут именно такие как в детстве 😍", – добавила "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

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