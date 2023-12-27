В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить домашний хумус с запеченным перцем.
Хумус – традиционная ближневосточная закуска, которую обычно готовят из нута с добавлением кунжутной пасты. Это блюдо отлично подойдет как для праздничного стола, так и на каждый день.
Для приготовления хумуса "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- 400 г отварного нута
- 80 г кунжутной пасты (тахини)
- 1 ст. лимонного сока
- 1 ч. л. меда
- 2 ст. ароматного растительного масла
- 4 кубика льда
- соль
- запеченный болгарский перец
- кунжутные семена
- кинза
Отварной нут "Мастер Шеф" Елизавета Глинская промывает и чистит от оболочки, чтобы консистенция хумуса была максимально однородной и гладкой.
В чаше блендера смешиваем нут с кунжутной пастой, добавляем ароматное растительное масло, мед, соль, лимонный сок и лед. Сбиваем хумус блендером до однородной консистенции.
Подавать хумус "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует с запеченным перцем, измельченной кинзой и кунжутными семенами. Сверху еще немного поливаем хумус ароматным маслом – и можно смаковать.
Раньше победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" решил украинизировать хумус и приготовить его из привычных для нас ингредиентов. В результате Клопотенко показал рецепт хумуса из фасоли.
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