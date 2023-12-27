В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить домашний хумус с запеченным перцем.

Хумус – традиционная ближневосточная закуска, которую обычно готовят из нута с добавлением кунжутной пасты. Это блюдо отлично подойдет как для праздничного стола, так и на каждый день.

Для приготовления хумуса "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

  • 400 г отварного нута
  • 80 г кунжутной пасты (тахини)
  • 1 ст. лимонного сока
  • 1 ч. л. меда
  • 2 ст. ароматного растительного масла
  • 4 кубика льда
  • соль
  • запеченный болгарский перец
  • кунжутные семена
  • кинза

Елизавета Глинская

Отварной нут "Мастер Шеф" Елизавета Глинская промывает и чистит от оболочки, чтобы консистенция хумуса была максимально однородной и гладкой.

В чаше блендера смешиваем нут с кунжутной пастой, добавляем ароматное растительное масло, мед, соль, лимонный сок и лед. Сбиваем хумус блендером до однородной консистенции.

Подавать хумус "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует с запеченным перцем, измельченной кинзой и кунжутными семенами. Сверху еще немного поливаем хумус ароматным маслом – и можно смаковать.

Елизавета Глинская

Раньше победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" решил украинизировать хумус и приготовить его из привычных для нас ингредиентов. В результате Клопотенко показал рецепт хумуса из фасоли.

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