В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить домашний хумус с запеченным перцем.

Хумус – традиционная ближневосточная закуска, которую обычно готовят из нута с добавлением кунжутной пасты. Это блюдо отлично подойдет как для праздничного стола, так и на каждый день.

Для приготовления хумуса "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

400 г отварного нута

80 г кунжутной пасты (тахини)

1 ст. лимонного сока

1 ч. л. меда

2 ст. ароматного растительного масла

4 кубика льда

соль

запеченный болгарский перец

кунжутные семена

кинза

Отварной нут "Мастер Шеф" Елизавета Глинская промывает и чистит от оболочки, чтобы консистенция хумуса была максимально однородной и гладкой.

В чаше блендера смешиваем нут с кунжутной пастой, добавляем ароматное растительное масло, мед, соль, лимонный сок и лед. Сбиваем хумус блендером до однородной консистенции.

Подавать хумус "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует с запеченным перцем, измельченной кинзой и кунжутными семенами. Сверху еще немного поливаем хумус ароматным маслом – и можно смаковать.

Раньше победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" решил украинизировать хумус и приготовить его из привычных для нас ингредиентов. В результате Клопотенко показал рецепт хумуса из фасоли.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.