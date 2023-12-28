В этот раз на своей странице в Instagram финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить изысканный торт "Мимоза" с копченым лососем, икрой и особым соусом.

Для приготовления торта "Мимоза" финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

•Картофель - 800 г

•Морковь - 800 г

•Лук репчатый - 250 г

•Яйца куриные - 10 шт.

•Лосось холодного копчения - 600 г

•Сыр твердый - 300 г

•Икра горбуши - 400 г

•Петрушка - 30 г

•Укроп - 30 г

Для соуса:

•Йогурт греческий - 400 г

•Крем-сыр - 300 г

•Майонез - 400 г

•Мята - 30 г

•Сок и цедра одного лимона

•Соль - 6 г

•Перец - 1 г

Картошку и морковь либо отвариваем, либо запекаем – так будет вкуснее. Чистим и натираем овощи и терке. Яйца "Мастер Шеф" Николай Люлько отваривает 12 минут после погружения в хорошо подсоленную кипящую воду, затем чистит и натирает.

Сыр натираем на мелкую терку. Лук нарезаем кубиком, заправляем солью, сахаром, уксусом, хорошо переминаем и даем промариноваться 15 минут, а затем отжимаем. Лосось нарезаем маленькими кубиками.

Для соуса "Мастер Шеф" Николай Люлько просто перебивает все ингредиенты блендером.

Торт "Мимоза" финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько собирает слоями в разъемной форме диаметром 28 см.

"Каждый слой овощей и яиц подсаливаем перед тем, как смазывать соусом. Соуса у меня уходило 5-6 столовых ложек на каждый слой. Когда смазали весь торт, заверните пленкой и дайте постоять минимум 4 часа или ночь”, – объясняет шеф-повар.

Перед подачей выкладываем сверху красную икру, а края торта присыпаем измельченной зеленью укропа и петрушки.

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