Ворочаетесь из-за непрекращающихся скрипов и скрипов, которые издает ваша кровать? Вот как можно обрести покой.

Мало что может лишить нас столь необходимого сна, как скрипучая кровать. Поскольку эти шумы могут исходить из разных источников, их устранение может быть чрезвычайно трудным.

Иногда виновниками являются неисправные пружины матраса с пружинами (или прилагаемого матраса с пружинными матрасами). В других случаях проблема вовсе не в матрасе или пружинном блоке, а в слабых соединениях каркаса кровати.

Скрипы могут быть вызваны даже трением ножек кровати о пол! Откуда бы ни доносился шум, следующие методы помогут вам избавиться от скрипа кровати и наконец-то отдохнуть.

Подтянуть ослабленные соединения.

Расшатанные соединения – частая причина скрипа кровати. Поэтому, если вам интересно, как предотвратить скрип кровати, обязательно проверьте все болты на каркасе кровати , чтобы убедиться, что они не являются источником вашей проблемы. Если какие-либо болты ослаблены, затяните их гаечным ключом . Если вам не удается надежно затянуть болт, добавьте шайбу между рамой и болтом, чтобы обеспечить плотное (и бесшумное) прилегание.

Используйте носки, чтобы выровнять рейки кровати.

Этот трюк поможет вам использовать некоторые из ваших неподходящих носков : сначала снимите матрас с каркаса кровати, затем выстелите каждую планку каркаса старыми носками (простыня или старая футболка тоже подойдут). Дополнительная ткань служит буфером между матрасом и металлическим или деревянным каркасом кровати, устраняя точки трения и приглушая шум.

Нанесите воск на скрипучие места.

Если вы можете определить точное место, откуда исходит скрип, вы можете подавить его небольшим количеством воска. Самый простой способ найти шумное место — медленно передвигаться по кровати, внимательно прислушиваясь к скрипящему месту. Как только вы обнаружите сустав, вызывающий проблемы, протрите места контакта восковой свечой. Чтобы избавиться от скрипа кровати, может потребоваться несколько слоев воска.

Закройте свободные места пробкой.

Если у вас деревянный каркас кровати, вам действительно не придется затягивать болты или смазывать соединения. Вместо этого попробуйте вставить небольшие кусочки пробки между матрасом и частями каркаса кровати, откуда исходит скрип. (Вы также можете обложить колышки пробкой.) Пробковая амортизация поможет затянуть незакрепленные места и снизить шум.

Убедитесь, что ваша кровать стоит на ровном полу.

Не исключайте, что скрип вашей кровати на самом деле может быть вызван неровными половицами или ножками каркаса кровати. Выровняйте все, подложив полотенце или сложенную простыню под ножки рамы, чтобы все они касались пола. Другой вариант — переместить кровать в место с ровными половицами.

Положите книгу под матрас.

Как только вы найдете часть каркаса кровати, ответственную за неприятный скрип, поместите твердый предмет, например книгу, под матрас именно в этом месте. Возможно, вам придется протестировать пару мест, чтобы все сделать правильно. Как только вы это сделаете, вы заметите снижение шума, а при использовании матраса хорошего качества комфорт сна не ухудшится.

Смажьте пружины.

Если вы когда-нибудь задавались вопросом: «Почему моя кровать скрипит, когда я двигаюсь?» Попробуй это. Переверните коробчатую пружину, затем вырежьте небольшое отверстие в ткани, закрывающей пружины. Распылите WD-40 на каждую пружину в отдельности (или в любом месте, где есть металл), чтобы смазать участки, которые могут вызывать скрипы. С помощью степлера заклейте подложку и поместите пружинный блок и матрас обратно на раму.

Переворачивайте матрас.

Перевернув изголовье матраса к изножью кровати, вы можете немного изменить баланс веса на каркасе кровати. Иногда этого достаточно, чтобы устранить скрип. После того, как вы перевернули матрас, быстро проверьте его. Если скрип исчез, потянитесь назад и расслабьтесь — теперь вы можете получить заслуженный ночной отдых.

Источник: bobvila.

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