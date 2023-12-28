Православная церковь Украины 28 декабря по новому календарю чтит память Никомидийских мучеников.
По старому стилю 28 декабря чтят священномученика Стефана и монаха Трифона Печенегского.
Народный праздник 28 декабря у известен как Рождественский мясоед, ведь после длительного Рождественского поста и празднования Рождества люди доедали остатки мясных блюд.
Раньше 28 декабря старались провести вместе со всей семьей - тогда между родными будет понимание и мир.
28 декабря - период Святок, в этот народный праздник люди не работали, а встречались с родными, крестными и друзьями, пели зимние песни.
Молодые люди водили хоровод и гадали на суженых и на судьбу. Дети продолжали ходить с колядками.
В этот день нельзя ругать, бить и дразнить лошадь - в ином случае она будет плохо работать и станет непослушной.
Нельзя стирать и гладить одежду.
Нельзя ссориться и конфликтовать с близкими - иначе отношения навсегда испортятся.
Пожилым людям нельзя пользоваться одним полотенцем с молодыми сегодня.
Приметы о погоде 28 декабря:
Гладкий снег к плохому урожаю в следующем году, бугристый снег - к удачному.
Северный ветер - к морозам, восточный - к теплу, южный - к морозам.
Красное небо во время сумерек - к сильным морозам.
На земле 28 декабря нет снега - в следующем году будет плохой урожай злаковых.
Источник: Униан.
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