Православная церковь Украины 28 декабря по новому календарю чтит память Никомидийских мучеников.

По старому стилю 28 декабря чтят священномученика Стефана и монаха Трифона Печенегского.

Народный праздник 28 декабря у известен как Рождественский мясоед, ведь после длительного Рождественского поста и празднования Рождества люди доедали остатки мясных блюд.

Раньше 28 декабря старались провести вместе со всей семьей - тогда между родными будет понимание и мир.

28 декабря - период Святок, в этот народный праздник люди не работали, а встречались с родными, крестными и друзьями, пели зимние песни.

Молодые люди водили хоровод и гадали на суженых и на судьбу. Дети продолжали ходить с колядками.

праздник , церковь

В этот день нельзя ругать, бить и дразнить лошадь - в ином случае она будет плохо работать и станет непослушной.

Нельзя стирать и гладить одежду.

Нельзя ссориться и конфликтовать с близкими - иначе отношения навсегда испортятся.

Пожилым людям нельзя пользоваться одним полотенцем с молодыми сегодня.

Приметы о погоде 28 декабря:

Гладкий снег к плохому урожаю в следующем году, бугристый снег - к удачному.

Северный ветер - к морозам, восточный - к теплу, южный - к морозам.

Красное небо во время сумерек - к сильным морозам.

На земле 28 декабря нет снега - в следующем году будет плохой урожай злаковых.

Источник: Униан.

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