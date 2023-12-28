Религиозный праздник 28 декабря известен под названиями Домочадцев день, Рождественский мясоед, Трифонов день.

Православная церковь Украины 28 декабря по новому календарю чтит память Никомидийских мучеников.

По старому стилю 28 декабря чтят священномученика Стефана и монаха Трифона Печенегского.

Народный праздник 28 декабря у известен как Рождественский мясоед, ведь после длительного Рождественского поста и празднования Рождества люди доедали остатки мясных блюд.

Раньше 28 декабря старались провести вместе со всей семьей - тогда между родными будет понимание и мир.

28 декабря - период Святок, в этот народный праздник люди не работали, а встречались с родными, крестными и друзьями, пели зимние песни.

Молодые люди водили хоровод и гадали на суженых и на судьбу. Дети продолжали ходить с колядками.

В этот день нельзя ругать, бить и дразнить лошадь - в ином случае она будет плохо работать и станет непослушной.

Нельзя стирать и гладить одежду.

Нельзя ссориться и конфликтовать с близкими - иначе отношения навсегда испортятся.

Пожилым людям нельзя пользоваться одним полотенцем с молодыми сегодня.

Приметы о погоде 28 декабря:

Гладкий снег к плохому урожаю в следующем году, бугристый снег - к удачному.

Северный ветер - к морозам, восточный - к теплу, южный - к морозам.

Красное небо во время сумерек - к сильным морозам.

На земле 28 декабря нет снега - в следующем году будет плохой урожай злаковых.

Источник: Униан.

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