Салат «Капрезе» очень популярна закуска итальянской кухни, состав которой очень простой, но одновременно и невероятно вкусный

Для салата «Капрезе» понадобятся всего несколько минут, острый нож и такие ингредиенты: моцарелла – 150 гр., красные помидоры – 5-6 штук, зеленый базилик – 2-3 веточки, оливковое масло – 4-5 ст.л, соль, черный перец по вкусу, каперсы, бальзамический уксус и орегано по желанию.

На «Мастер Шеф» советуют приступить к приготовлению салата «Капрезе» с помидоров – их режем на кольца толщиной 6-7 мм.

На «Мастер Шеф» также посоветовали верх и низ помидоров отложить – для салата «Капрезе» нужны только мясистые кольца одинакового диаметра».

Затем нарезаем сыр «Моцарелла» – такими же ломтиками.

Ломтики "Моцареллы" можно промокнуть кухонной бумагой, чтобы удалить лишнюю жидкость.

Следующий шаг – берем большую тарелку и выкладываем кольца помидоров по кругу – чередуя их с ломтиками «Моцареллы».

Салат Капрезе солим и добавляем черный перец. Также можно добавить щепотку орегано и каперсы.

Поверх салата «Капрезе» раскладываем базилик. Заправляем блюдо только перед тем как подать на стол.

Оливковое масло можно смешать с несколькими каплями бальзамического уксуса. Так салат «Капрезе» станет еще ароматнее.

"Капрезе - это не столько салат, сколько закуска для аппетита", - отметили в "Мастер Шеф".

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