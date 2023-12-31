Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить сочную утку с грибами и сделать идеальную начинку. "Мастер Шеф" дал несколько советов, как лучше готовить мясо, чтобы оно получилось нежным и мягким.
Утка фаршированная или террин из утки:
Ингредиенты:
- 1 целая утка (примерно 2 кг)
- 200 г шампиньонов
- 150 г лука
- 90 г сала
- 200 г свинины
- 200 г сливок (30% жирности)
- 120 г орехов (фисташки)
- Черный и ароматный перец
- Немного мускатного ореха
- Соль
Приготовление:
Разбираем утку, начиная с спины, снимаем мясо с костей, сохраняя кожу. Филе оставляем на коже, пластируем его. Собираем всю обрезь из крылышек, ножек и каркаса отдельно, включая мякоть и жирок без кожи, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Нарезаем лук и шампиньоны мелкими кубиками. Зажариваем лук на сковороде до румяности, добавляем грибы, солим, перчим и готовим до мягкости. Охлаждаем.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, проводим обрез утки (получившийся около 600 г), сало и свинину через мясорубку с мелкой решеткой. Добавляем молотые специи, грибы с луком, сливки, орехи и соль. Вымешиваем и выбиваем фарш.
"Рубашку" утки солим и перчим изнутри, наполняем фаршем, завязываем кулинарной нитью и запекаем при 180 градусах Цельсия с конвекцией в течение 50 минут. Периодически подливаем воду.
Можно также разделить фаршированную утку на две части и запекать в рукаве при 180 градусах Цельсия в течение 40 минут, затем открыть рукав и подрумянить на немного более высокой температуре, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Подавайте горячей в качестве основного блюда, дополняя соусом из сока утки от приготовления. Также можно подавать в холодном виде в качестве закуски.
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