Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить сочную утку с грибами и сделать идеальную начинку. "Мастер Шеф" дал несколько советов, как лучше готовить мясо, чтобы оно получилось нежным и мягким.

Утка фаршированная или террин из утки:

Ингредиенты:

1 целая утка (примерно 2 кг)

200 г шампиньонов

150 г лука

90 г сала

200 г свинины

200 г сливок (30% жирности)

120 г орехов (фисташки)

Черный и ароматный перец

Немного мускатного ореха

Соль

Приготовление:

Разбираем утку, начиная с спины, снимаем мясо с костей, сохраняя кожу. Филе оставляем на коже, пластируем его. Собираем всю обрезь из крылышек, ножек и каркаса отдельно, включая мякоть и жирок без кожи, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Нарезаем лук и шампиньоны мелкими кубиками. Зажариваем лук на сковороде до румяности, добавляем грибы, солим, перчим и готовим до мягкости. Охлаждаем.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, проводим обрез утки (получившийся около 600 г), сало и свинину через мясорубку с мелкой решеткой. Добавляем молотые специи, грибы с луком, сливки, орехи и соль. Вымешиваем и выбиваем фарш.

"Рубашку" утки солим и перчим изнутри, наполняем фаршем, завязываем кулинарной нитью и запекаем при 180 градусах Цельсия с конвекцией в течение 50 минут. Периодически подливаем воду.

Можно также разделить фаршированную утку на две части и запекать в рукаве при 180 градусах Цельсия в течение 40 минут, затем открыть рукав и подрумянить на немного более высокой температуре, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Подавайте горячей в качестве основного блюда, дополняя соусом из сока утки от приготовления. Также можно подавать в холодном виде в качестве закуски.

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