Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась на своем канале, как приготовить десерт "Три молока" в стакане. Нежный крем, воздушный бисквит и сладкая пропитка из сгущенки и топленого молока - отличное сочетание, считает "Мастер Шеф".
Для бисквита:
- Мука
- Сахар
- Яйца
- Ванильный сахар
- Щепотка соли
Для пропитки:
- Сгущенное молоко
- Вареное сгущенное молоко
- Топленое молоко
Для крема:
- Сливки (30-35%)
- Сливочный сыр
- Сахарная пудра
Для украшения:
- Цедра лимона
- Фисташки
Приготовление:
1. Приготовление бисквита:
Разогрейте духовку.
Смешайте яйца, сахар и ванильный сахар, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Постепенно добавляйте муку и взбивайте до однородного теста.
Выпекайте в форме до золотистой корки.
2. Приготовление пропитки:
Смешайте сгущенное молоко, вареное сгущенное молоко и топленое молоко.
3. Приготовление крема:
Взбейте сливки.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой.
Постепенно соедините обе массы.
4. Сборка десерта:
Нарежьте бисквит на кубики.
В стаканы выложите слой бисквита, пропитайте смесью молок.
Добавьте слой крема, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Повторите слои.
5. Украшение:
Посыпьте десерт цедрой лимона и измельченными фисташками.
Оставьте в холодильнике для пропитки и застывания, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
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