Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась на своем канале, как приготовить десерт "Три молока" в стакане. Нежный крем, воздушный бисквит и сладкая пропитка из сгущенки и топленого молока - отличное сочетание, считает "Мастер Шеф".

Для бисквита:

Мука

Сахар

Яйца

Ванильный сахар

Щепотка соли

Для пропитки:

Сгущенное молоко

Вареное сгущенное молоко

Топленое молоко

Для крема:

Сливки (30-35%)

Сливочный сыр

Сахарная пудра

Для украшения:

Цедра лимона

Фисташки

Приготовление:

1. Приготовление бисквита:

Разогрейте духовку.

Смешайте яйца, сахар и ванильный сахар, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Постепенно добавляйте муку и взбивайте до однородного теста.

Выпекайте в форме до золотистой корки.

2. Приготовление пропитки:

Смешайте сгущенное молоко, вареное сгущенное молоко и топленое молоко.

3. Приготовление крема:

Взбейте сливки.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой.

Постепенно соедините обе массы.

4. Сборка десерта:

Нарежьте бисквит на кубики.

В стаканы выложите слой бисквита, пропитайте смесью молок.

Добавьте слой крема, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Повторите слои.

5. Украшение:

Посыпьте десерт цедрой лимона и измельченными фисташками.

Оставьте в холодильнике для пропитки и застывания, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.