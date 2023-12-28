Клиентка "ПриватБанк" раскрыла, что пользовалась своей картой всю жизнь и банк вдруг заблокировал счет.

В последнее время клиенты "ПриватБанк" активно делятся своими отрицательными впечатлениями от взаимодействия с банком. Количество жалоб на неприятные сюрпризы, возникающие при общении с учреждением, постоянно растет. На специализированном сайте Минфин на этот раз один из клиентов "ПриватБанк" поделилась, что ее карточку заблокировали и сказали, что отказывают в обслуживании.

Клиентка "ПриватБанк" раскрыла, что пользовалась своей карточкой всю жизнь в личных целях, но неожиданно она потеряла доступ к приложению "Приват24". Позже она связалась с оператором банка и оказалось, что карточка тоже была заблокирована, потому что якобы по ее карте проходят не типичные платежи.

"Я была шокирована, потому что все платежи знаю за что получала и никаких мошеннических действий не совершала. Банк сказал, что не получил от меня документов о происхождении средств. Но мне не поступало ни одно сообщение, было лишь о прохождении верификации, которую я успешно прошла и актуализацию данных", - объяснила клиентка "ПриватБанк".

Оператор банка также заявила, что решение всех проблем возможно только в отделении банка. Клиентка "ПриватБанк" добавила, что находится за границей уже второй год, поэтому решить проблему в отделении она не может.

"Также заблокировали карту моей невестке без возможности разблокировки из-за того, что я ей перевела 50 тысяч грн. Для нас это шок; мы остались без денег за границей и без банкинга", - добавила клиентка "ПриватБанк".

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