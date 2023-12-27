В Ровенской области мужчина попросил отправить его в тюрьму вместо призыва во время мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине продолжается, в Ровенской области осудили мужчину, который категорически отказался от призыва.

Как стало известно из приговора Дубенского горрайонного суда Ровенской области, мужчину признали годным к службе в армии в разгар мобилизации в Украине.

В мае 2023 фигурант дела получил повестку, но категорически отказался от мобилизации в Украине.

Известно, что мужчина является участником боевых действий и раньше убегал со службы.

На суде мужчина объяснил свой отказ тем, что не хочет служить в армии из-за больной матери.

Мужчина заявил, что даже готов сесть в тюрьму, чтобы его не призвали в ВСУ.

"Он является участником боевых действий, был судим за самовольное оставление службы, отбыл испытательный срок и с 2016 года не служил и не будет. Просит назначить минимальное наказание, - говорится в сообщении суда.

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, Валерий Залужный уведомил, что военное командование не делало запроса на конкретную цифру призыва, а именно о "400-500 тысяч украинцев".

Главнокомандующий в эфире телемарафона отметил, что определенную цифру военное командование сформировало на следующий год.

Залужный заявил, что военное командование на постоянной основе формирует запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, однако запрос на конкретное количество мобилизованных - командование не подавало.

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