По информации суда, мужчину 4 сентября 2023 года сочли годным к службе в армии, но он избежал призыва.

В Волынской области мужчина был осужден за уклонение от мобилизации, аргументируя свои действия тем, что "не имел денег на проезд в военкомат". Решение о его вине и наказании было вынесено Киверцевским районным судом Волынской области.

По информации суда, мужчину 4 сентября 2023 года сочли годным к службе в армии. 26 сентября ему вручили "боевую повестку", и он должен был 27 сентября появиться в военкомате, но уклонился от этого обязательства.

На суде мужчина признал свою вину и выразил раскаяние, объяснив, что в тот день не прибыл в ТЦК и СП из-за отсутствия денег на проезд.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, однако заменив его на год испытательного срока. Это решение может быть оспорено в высшем судебном учреждении.

Напомним, в Луцке мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы за отказ от повестки. Во время судебного заседания он отрицал свою вину, утверждая, что не получал повестку и не желал служить в армии из-за предыдущего туберкулеза. Судебная коллегия сообщила, что военно- больничная комиссия сочла его пригодным для армейской службы.

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