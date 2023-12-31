Закуски на Новый Год всегда пользуются огромной популярностью у всех, кто собирается за праздничным столом, пишет Politeka.net.
Особым вниманием пользуются закуски не только вкусные, но и оригинально исполненные.
Например, в виде новогодних елок. Готовить такую закуску на Новый Год очень просто. Как именно – рассказали в эфире программы «Завтрак с 1+1».
«Все очень просто», – отметил ведущий Егор Гордеев.
Оригинальная закуска на Новый Год.
Для приготовления закуски на Новый Год «Елки на крекере» понадобятся крабовые палочки – 200 г, отварные яйца – 2 шт., плавленый сыр – 2 шт., крекер соленый, морковь – 50 г, зерна граната – 50 г., майонез укроп.
Сначала плавленый сыр необходимо натереть на крупной терке. Крабовые палочки тоже натираем.
Чтобы крабовые палочки легче было натирать, их можно подморозить.
Следующий шаг – тираем отварные яйца.
Ингредиенты перемешиваем в миске и добавляем майонез. Будет еще вкуснее, если готовить закуску с домашним майонезом.
Перемешивая ингредиенты закуски, нужно добиться однородной массы. Именно из нее и нужно будет вылепить елку. То есть просто конус.
Обваливаем массу в измельченной зелени и ставим "елку" на крекер.
Украшаем каждую елку зернышками граната – это будет напоминать гирлянду или игрушки. Маленькую звездочку можно сделать с кусочками моркови.
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