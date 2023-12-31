Закуски на Новый Год могут быть самыми разными, а по этому рецепту можно приготовить не только вкусное, но и оригинальное блюдо.

Закуски на Новый Год всегда пользуются огромной популярностью у всех, кто собирается за праздничным столом, пишет Politeka.net.

Особым вниманием пользуются закуски не только вкусные, но и оригинально исполненные.

Например, в виде новогодних елок. Готовить такую ​​закуску на Новый Год очень просто. Как именно – рассказали в эфире программы «Завтрак с 1+1».

«Все очень просто», – отметил ведущий Егор Гордеев.

Оригинальная закуска на Новый Год.

Для приготовления закуски на Новый Год «Елки на крекере» понадобятся крабовые палочки – 200 г, отварные яйца – 2 шт., плавленый сыр – 2 шт., крекер соленый, морковь – 50 г, зерна граната – 50 г., майонез укроп.

Сначала плавленый сыр необходимо натереть на крупной терке. Крабовые палочки тоже натираем.

Чтобы крабовые палочки легче было натирать, их можно подморозить.

Следующий шаг – тираем отварные яйца.

Ингредиенты перемешиваем в миске и добавляем майонез. Будет еще вкуснее, если готовить закуску с домашним майонезом.

Перемешивая ингредиенты закуски, нужно добиться однородной массы. Именно из нее и нужно будет вылепить елку. То есть просто конус.

Обваливаем массу в измельченной зелени и ставим "елку" на крекер.

Украшаем каждую елку зернышками граната – это будет напоминать гирлянду или игрушки. Маленькую звездочку можно сделать с кусочками моркови.

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