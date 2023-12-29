В Хмельницкой области мужчину осудили за то, что он сначала добровольно явился в военкомат, но позже, вместе с матерью, вышел из помещения территориального центра квалификационной комиссии и службы призыва и уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Деражнянского районного суда Хмельницкой области.
По приговору суда мужчина собственноручно прибыл в военкомат в марте 2023 года. Его сочли годным к военной службе и вручили повестку. Однако он вышел из территориального центра квалификационной комиссии и службы призыва и не вернулся.
Во время судебного заседания житель Хмельницкой области отрицал свою вину. Он объяснил, что добровольно посетил военкомат, где военно-врачебная комиссия признала его пригодным к военной службе. В тот же день он получил повестку, но из-за проблем с артериальным давлением покинул помещение и обратился за медицинской помощью.
Работник военкомата подтвердил, что подозреваемый добровольно явился в территориальный центр квалификационной комиссии и службы призыва, где ему вручили повестку после медицинского осмотра. Потом пришла мать мужа и просила его отпустить, но ей было отказано. Тогда мужчина оставил свои вещи и вышел вместе с матерью. Позже женщина вернулась, чтобы забрать вещи сына.
Фельдшер сообщила, что мать подозреваемого звонила по телефону, но медицинская работница не оказывала ему медицинской помощи и порекомендовала обратиться к семейному врачу.
Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы.
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