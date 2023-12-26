Валерий Залужный сообщил, что военное командование не делало запроса на конкретную цифру, а именно о "400-500 тысяч украинцев".

Глава командующего в эфире телемарафона отметил, что определенную цифру военное командование сформировало на весь следующий год.

Залужный заявил, что военное командование на постоянной основе формирует запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, однако запроса на конкретное количество мобилизованных - командование не подавало.

"Что касается этой цифры, мы ее сформировали на следующий год, она, конечно, учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в 2024 году. Озвучивать цифры, относящиеся к каждому из этих показателей, я не могу. Это военная тайна», - сообщил Залужный.

Напомним, Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о мобилизации и усилении ответственности за военные правонарушения.

Среди главных изменений, предлагаемых законопроектом о мобилизации в Украине – снижение призывного возраста с 27 до 25 лет; повестку с вызовом в военкомат могут отправить через электронный кабинет призывника или по электронной почте;

ограничение прав уклоняющихся от военного учета и военной службы;

во время мобилизации все граждане Украины с 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их ТЦК;

Все граждане Украины 18-60 лет должны встать на учет. (в том числе, кто имеет отсрочку и тех, кого могут мобилизовать только по желанию);

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о новых правилах мобилизации и военной службы 10 января 2024 года.

После принятия документа закон вступит в силу через месяц, за исключением отдельных частей.

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