Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила поделиться вкусным рецептом картофельной рулет-запеканки с мясом и сыром сулугуни. "Мастер Шеф" Литвинова уверяет, такой вариант приготовления немного сложнее, чем обычные пирожки или стандартная запеканка с картофелем, однако намного вкуснее.

Ингредиенты:

700 г картошки,

500 г мяса (вашего предпочтения),

1-2 ст. ложки муки,

100 г репчатого лука,

3 ст. ложки молока,

2 яйца,

150-200 г сыра сулугуни,

Масло (для рук),

50 г укропа или петрушки,

1/2 ч. ложки соли,

1/2 ч. ложки перца.

Приготовление:

Подготовка ингредиентов: Начнем с картошки. Очистите, вымойте и нарежьте ее кубиками. Мясо также порежьте небольшими кусочками. Лук мелко нашинкуйте. Приготовьте укроп или петрушку, мелко нарубив, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Обработка мяса: Обжаривайте мясо на сковороде до золотистой корки. Добавьте нашинкованный лук и продолжайте готовить до мягкости лука. Посолите, поперчите по вкусу.

Пюре из картошки: Варите картошку до готовности, затем приготовьте пюре, добавив масло и молоко. Посолите и поперчите, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Подготовка теста: В готовое картофельное пюре добавьте муку и яйца, хорошо перемешайте. Тесто готово.

Сбор и запекание: Раскатайте тесто на плоской поверхности, уложите сверху мясо с луком, посыпьте тертым сыром и укропом (петрушкой). Аккуратно сверните в рулет.

Запекание в духовке: "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, уложите рулет в форму для запекания, смажьте маслом. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-40 минут или до золотистой корки.

Подача и нарезка: Дайте рулету немного остыть, затем нарежьте красивые порции. Подавайте с соусом или свежими овощами.

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