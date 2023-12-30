Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила поделиться вкусным рецептом картофельной рулет-запеканки с мясом и сыром сулугуни. "Мастер Шеф" Литвинова уверяет, такой вариант приготовления немного сложнее, чем обычные пирожки или стандартная запеканка с картофелем, однако намного вкуснее.
Ингредиенты:
- 700 г картошки,
- 500 г мяса (вашего предпочтения),
- 1-2 ст. ложки муки,
- 100 г репчатого лука,
- 3 ст. ложки молока,
- 2 яйца,
- 150-200 г сыра сулугуни,
- Масло (для рук),
- 50 г укропа или петрушки,
- 1/2 ч. ложки соли,
- 1/2 ч. ложки перца.
Приготовление:
Подготовка ингредиентов: Начнем с картошки. Очистите, вымойте и нарежьте ее кубиками. Мясо также порежьте небольшими кусочками. Лук мелко нашинкуйте. Приготовьте укроп или петрушку, мелко нарубив, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Обработка мяса: Обжаривайте мясо на сковороде до золотистой корки. Добавьте нашинкованный лук и продолжайте готовить до мягкости лука. Посолите, поперчите по вкусу.
Пюре из картошки: Варите картошку до готовности, затем приготовьте пюре, добавив масло и молоко. Посолите и поперчите, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Подготовка теста: В готовое картофельное пюре добавьте муку и яйца, хорошо перемешайте. Тесто готово.
Сбор и запекание: Раскатайте тесто на плоской поверхности, уложите сверху мясо с луком, посыпьте тертым сыром и укропом (петрушкой). Аккуратно сверните в рулет.
Запекание в духовке: "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, уложите рулет в форму для запекания, смажьте маслом. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-40 минут или до золотистой корки.
Подача и нарезка: Дайте рулету немного остыть, затем нарежьте красивые порции. Подавайте с соусом или свежими овощами.
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