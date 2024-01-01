Мобилизация в Украине продолжается, в Верховную Раду 25 декабря подали законопроект.

Мобилизация в Украине продолжается, в то же время в новом законопроекте планируют "вычеркнуть" категорию "ограниченно пригодных лиц"- их либо оставят на учете, либо полностью снимут.

Ограниченно пригодные могут заставить еще раз пройти медкомиссию в разгар мобилизации в Украине.

В данном законопроекте №10378 говорится в частности о внесении изменений в отношении тех, кто считается ограниченно пригодными.

Во время мобилизации в Украине предлагается вообще избавиться от понятия "ограниченно пригодный", останется две категории: пригодные к военной службе и не пригодные.

Поэтому те, кого ранее сочли ограниченно годными, когда закон с данной поправкой вступит в силу, должны будут снова пройти медицинскую комиссию в течение шести месяцев.

После прохождения повторной медкомиссии ограниченно пригодных или будут сниматься с учета или сочтут пригодными.

В сети отреагировали на изменения, касающиеся мобилизации в Украине:

"Почему оставили бронирование полиции, судов, прокуроров, таможня, пограничных войск других, госслужбы, всем отставным офицерам, которые в 2022 году пошли учиться чтобы получить бронирование!?...",

" Чего не подлежат мобилизации действующие депутаты и вся их свита. Их отсутствие никак не отразится на ситуации в Украине. А для ВСУ пару батальонов набралось б",

"Пусть депутаты покажут как это нужно делать и прячутся в кустах!".

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