Салат «Мужские слезы» – сочный, пикантный и, как отмечает Ольга Сумская, мужчины будут лить слезы счастья, настолько он вкусный.

Салат "Мужские слезы" покорит своим вкусом любого гурмана, пишет Politeka.net. Этот салат получается сочным и сытным, что оценит каждый мужчина. Однако и женщин салат «Мужские слезы» тоже не оставит равнодушным.

Ольга Сумская для приготовления салата «Мужские слезы» предлагает взять следующие ингредиенты: куриное филе – 350 г, морковь по-корейски, шампиньоны консервированные – 350 г, твердый сыр – 200 г, репчатый лук – 1 шт., отварные яйца – 5 шт., а также майонез и уксус (50 мл).

Куриное филе можно отварить или запечь в духовке.

Сначала нарезаем лук и заливаем его кипятком. Таким образом лук потеряет свою лишнюю жгучость.

«Кстати, в Древней Греции лук считался действительно символом Вселенной. Его лепестки приравнивались к небесным сферам, которые несут в себе небесные тела. А большие луковицы приносились в дар прорицателям, а также дарились молодоженам», - рассказала Ольга Сумская, готовя салат «Мужские слезы» в эфире программы «Вкус дня».

Слив воду, маринуем лук в уксусе.

Куриное филе нарезаем мелкими кусочками.

«Меленько нарезаем», - отметила Ольга Сумская.

Порезанное куриное филе выкладываем первым слоем салата «Мужские слезы» и смазываем майонезом.

Следующий слой – лук. Затем нарезаем маринованные грибы маленькими кусочками.

«Шампиньоны начали выращивать в 18 веке в Париже. Они были деликатесом и продавались за немалые деньги», - рассказала Сумская, выкладывая шампиньоны в салат «Мужские слезы».

Салат "Мужские слезы".

И снова смазываем майонезом. Далее натираем яйца и тоже распределяем следующим слоем салата «Мужские слезы».

Сверху выкладываем слой моркови по-корейски и снова майонез. Последний слой салата «Мужские слезы» – сыр. Его натираем на большую терку.

Украсить салат «Мужские слезы» Ольга Сумская предлагает яичным желтком, натертым на мелкой терке. По краям – потертым яичным белком.

«Вот и все, салат «Мужские слезы» готов» – отметила Ольга Сумская.

Добавим, что по желанию в качестве мясного компонента в салате «Мужские слезы» можно использовать не куриное филе, а свинину.

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