Тоня Матвиенко рассказала о своем состоянии после сброса 10 кг веса. Артистка подчеркнула, что она чувствует себя удовлетворенной своим новым внешним видом и выразила радость, что ей нравится как она выглядит. Однако, помимо радостных моментов, певица поделилась болезненным переживанием утраты своей матери, Нины Матвиенко.

Смерть матери стала для нее тяжелым испытанием, поломавшим ее эмоциональное равновесие. Тоня Матвиенко выразила, что проходит через сложный период, осознавая важность поддержки и понимания в такие моменты.

"Смерть мамы меня обнулила и поломала. Да, похудела на 10 кг. Стала красивой. Нравлюсь себе. Стройная, легкой себя чувствую. Руки, ноги, смотрю такие худые" - призналась Матвиенко и подметила, что ее муж тоже оценил преображение.

Ранее Матвиенко раскрыла детали своих отношений со старшей дочерью Ульяной. Артистка призналась, что в настоящее время она не стремится контролировать свою дочь и не налагает на нее свои представления о жизни, поскольку Ульяна уже взрослая.

Вместо этого Матвиенко подчеркнула, что теперь они взаимодействуют как равные и поддерживают близкие отношения. Матвиенко также поделилась историей о том, как отношения с ее дочерью не всегда были столь близкими. В период участия артистки в проекте "Голос країни" в 2011 году, когда Ульяне было всего 12 лет, дочь предпочла проживать с отцом.

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