Насколько хорошо заполнена полка в вашей прачечной, чтобы очистить белье?
Уксус
Если вы стираете банные полотенца так часто, как рекомендовано (по крайней мере, каждые три использования), они, вероятно, останутся свежими и чистыми. Однако иногда отстиранные полотенца приобретают затхлый запах. Этот запах вызван бактериями, оставшимися после душа или привлеченными скоплением стирального порошка. Чтобы освежить полотенца, не используйте моющее средство и постирайте их с белым уксусом при самой высокой температуре. Если полотенца особенно вонючие, постирайте их второй раз с уксусом, а затем снова промойте обычным моющим средством.
Теннисные мячи
Обычный теннисный мяч годится не только для парной игры. Держите пару штук рядом с сушилкой для одежды и помещайте их в машину каждый раз, когда сушите простыни, полотенца или тяжелую одежду. Ваша одежда не только станет пушистой и мягкой, но и, поскольку она высохнет быстрее, машина будет потреблять меньше энергии .
Алюминиевая фольга
Если вы хотите сократить расходы на прачечную , откажитесь от сушильных листов и переключитесь на алюминиевую фольгу. Оторвите лист фольги от рулета, затем сформируйте из него плотный шар. Повторяйте, пока у вас не будет два или три шарика из фольги, затем бросьте их в сушилку для одежды, если хотите взбить одежду или устранить статическое прилипание. В отличие от листов для сушки, эти изделия, сделанные своими руками, можно использовать повторно в течение нескольких месяцев, они практически ничего не стоят и не выделяют потенциально вредных химикатов.
Пищевая сода
Чтобы белое белье было более белым и ярким, добавьте полстакана пищевой соды в средство для предварительной стирки в холодной воде. Альтернативно, для предварительной обработки пятен можно использовать пищевую соду . Смешайте пищевую соду и воду до образования пасты, натрите ею пораженный участок и дайте подействовать, прежде чем постирать ткань как обычно.
Соль
В качестве натурального пятновыводителя попробуйте соль . Особенно хорошо он справляется с жирными пятнами. Начните с покрытия свежего жирного пятна солью, затем подождите, пока жир впитается. Повторно посолите пятно, пока пятно не исчезнет, затем постирайте. Всегда сушите окрашенные вещи на воздухе, потому что тепло сушилки может закрепить пятно. Если пятно не исчезло после высыхания вещи, отступите и постирайте еще раз.
Медицинский спирт
Еще один маловероятный пятновыводитель? Медицинский спирт . Нанесите губкой на следы ручки и чернильные пятна, затем дайте раствору впитаться. Повторяйте процедуру до тех пор, пока пятно не исчезнет, затем прополощите и постирайте как обычно.
Средство для мытья посуды
Хотя вы никогда не должны использовать мыло для мытья посуды в качестве замены стирального порошка, вы можете использовать его для удаления жирных пятен. Пальцами нанесите каплю средства на испачканную часть одежды, затем тщательно прополощите. Отправьте вещь в стирку, затем достаньте ее для просушки. Если пятно все еще существует, повторяйте процедуру, пока оно не исчезнет.
Источник: bobvila.
Читайте также:
Майонез для чистки ванн, лак для волос для досок и не только: сумасшедшие советы по уборке, которые работают.
В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно.
Как правильно подобрать пуховик на зиму: эти советы сохранят ваше здоровье.