Если во время стирки вам нужны только отбеливатель, моющее средство и кондиционер для белья, возможно, пришло время расширить свой кругозор.

Насколько хорошо заполнена полка в вашей прачечной, чтобы очистить белье?

Уксус

Если вы стираете банные полотенца так часто, как рекомендовано (по крайней мере, каждые три использования), они, вероятно, останутся свежими и чистыми. Однако иногда отстиранные полотенца приобретают затхлый запах. Этот запах вызван бактериями, оставшимися после душа или привлеченными скоплением стирального порошка. Чтобы освежить полотенца, не используйте моющее средство и постирайте их с белым уксусом при самой высокой температуре. Если полотенца особенно вонючие, постирайте их второй раз с уксусом, а затем снова промойте обычным моющим средством.

Теннисные мячи

Обычный теннисный мяч годится не только для парной игры. Держите пару штук рядом с сушилкой для одежды и помещайте их в машину каждый раз, когда сушите простыни, полотенца или тяжелую одежду. Ваша одежда не только станет пушистой и мягкой, но и, поскольку она высохнет быстрее, машина будет потреблять меньше энергии .

Алюминиевая фольга

Если вы хотите сократить расходы на прачечную , откажитесь от сушильных листов и переключитесь на алюминиевую фольгу. Оторвите лист фольги от рулета, затем сформируйте из него плотный шар. Повторяйте, пока у вас не будет два или три шарика из фольги, затем бросьте их в сушилку для одежды, если хотите взбить одежду или устранить статическое прилипание. В отличие от листов для сушки, эти изделия, сделанные своими руками, можно использовать повторно в течение нескольких месяцев, они практически ничего не стоят и не выделяют потенциально вредных химикатов.

Пищевая сода

Чтобы белое белье было более белым и ярким, добавьте полстакана пищевой соды в средство для предварительной стирки в холодной воде. Альтернативно, для предварительной обработки пятен можно использовать пищевую соду . Смешайте пищевую соду и воду до образования пасты, натрите ею пораженный участок и дайте подействовать, прежде чем постирать ткань как обычно.

Соль

В качестве натурального пятновыводителя попробуйте соль . Особенно хорошо он справляется с жирными пятнами. Начните с покрытия свежего жирного пятна солью, затем подождите, пока жир впитается. Повторно посолите пятно, пока пятно не исчезнет, ​​затем постирайте. Всегда сушите окрашенные вещи на воздухе, потому что тепло сушилки может закрепить пятно. Если пятно не исчезло после высыхания вещи, отступите и постирайте еще раз.

Медицинский спирт

Еще один маловероятный пятновыводитель? Медицинский спирт . Нанесите губкой на следы ручки и чернильные пятна, затем дайте раствору впитаться. Повторяйте процедуру до тех пор, пока пятно не исчезнет, ​​затем прополощите и постирайте как обычно.

Средство для мытья посуды

Хотя вы никогда не должны использовать мыло для мытья посуды в качестве замены стирального порошка, вы можете использовать его для удаления жирных пятен. Пальцами нанесите каплю средства на испачканную часть одежды, затем тщательно прополощите. Отправьте вещь в стирку, затем достаньте ее для просушки. Если пятно все еще существует, повторяйте процедуру, пока оно не исчезнет.

Источник: bobvila.

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