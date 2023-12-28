Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал детальный рецепт идеальных булочек для бургеров и хот-догов, которые порадуют мягкостью и нежным вкусом. "Мастер Шеф" дал несколько полезных советов, как лучше запеч бриош и получить хороший результат.
Ингредиенты:
- 520 г муки (Caputo Rossi, маннитоба или Зернари Селект)
- 240 г молока
- 80 г сахара
- 12 г сухих дрожжей (или 36 г свежих)
- 110 г яиц (2 больших яйца)
- 125 г сливочного масла (82.5% жирности)
- 10 г соли
Приготовление:
В теплое молоко (35 градусов) добавьте 15 г сахара и 70 г муки. Добавьте сухие дрожжи и перемешайте венчиком. Подождите 20-30 минут, пока образуется пена.
Важно: Дрожжи должны быть свежеоткрытыми, подмечает "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте яйца, оставшуюся муку, сахар и соль. Замешивайте тесто на средней скорости 1-2 минуты, затем на минимальной скорости еще 7 минут.
Постепенно добавьте холодные кусочки сливочного масла и мешайте, пока масло не растворится.
"Мастер Шеф" Ярославский советует, покройте тесто полотенцем и дайте ему подойти.
Разделите тесто на части по 100 г (или 90 г) и сформируйте круглые булки или овальные для хот-догов. Подайте тесто в теплом месте, пока оно не увеличится в 3.5 раза.
Помажьте яйцом и выпекайте:
Для хот-догов в форме 27/19 см: 15 минут при температуре 185 градусов.
Круглые для бургеров: 12-14 минут при температуре 190 градусов.
Режим верх, низ конвекция. На нижнюю часть духовки поместите сковороду с водой, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Дайте бриошам остыть, затем наслаждайтесь вкусными булками. Можно использовать для хот-догов, бургеров или просто наслаждаться в чистом виде. Приятного аппетита!
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