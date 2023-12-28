Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт особенных булочек для хот-догов и бургеров.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал детальный рецепт идеальных булочек для бургеров и хот-догов, которые порадуют мягкостью и нежным вкусом. "Мастер Шеф" дал несколько полезных советов, как лучше запеч бриош и получить хороший результат.

Ингредиенты:

520 г муки (Caputo Rossi, маннитоба или Зернари Селект)

240 г молока

80 г сахара

12 г сухих дрожжей (или 36 г свежих)

110 г яиц (2 больших яйца)

125 г сливочного масла (82.5% жирности)

10 г соли

Приготовление:

В теплое молоко (35 градусов) добавьте 15 г сахара и 70 г муки. Добавьте сухие дрожжи и перемешайте венчиком. Подождите 20-30 минут, пока образуется пена.

Важно: Дрожжи должны быть свежеоткрытыми, подмечает "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте яйца, оставшуюся муку, сахар и соль. Замешивайте тесто на средней скорости 1-2 минуты, затем на минимальной скорости еще 7 минут.

Постепенно добавьте холодные кусочки сливочного масла и мешайте, пока масло не растворится.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, покройте тесто полотенцем и дайте ему подойти.

Разделите тесто на части по 100 г (или 90 г) и сформируйте круглые булки или овальные для хот-догов. Подайте тесто в теплом месте, пока оно не увеличится в 3.5 раза.

Помажьте яйцом и выпекайте:

Для хот-догов в форме 27/19 см: 15 минут при температуре 185 градусов.

Круглые для бургеров: 12-14 минут при температуре 190 градусов.

Режим верх, низ конвекция. На нижнюю часть духовки поместите сковороду с водой, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Дайте бриошам остыть, затем наслаждайтесь вкусными булками. Можно использовать для хот-догов, бургеров или просто наслаждаться в чистом виде. Приятного аппетита!

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