Средняя зарплата в Украине в третьем квартале составила 17,9 тыс. грн - это на 22,7% выше, чем в 2022 году.
Как стало известно из данных Госстата, самые высокие зарплаты в третьем квартале зафиксированы в сферах:
Информация и телекоммуникации – 37 542 грн.
Финансовая и страховая деятельность – 34 189 грн.
Авиатранспорт – 33 205 грн
Госуправление и оборона; обязательное социальное страхование – 24 168 грн.
Профессиональная, научная и техническая деятельность – 24 141 грн.
Самые маленькие зарплаты в Украине зафиксированы у работников:
библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – в среднем 11 373 грн.
творчества, искусства и развлечений – 11 503 грн;
образования – 12 180 грн;
почтовой и курьерской деятельности – 12 804 грн;
временного размещения и организации питания – 13007 грн.
Украинцы отреагировали на новость о росте зарплат в комментариях:
"Выросли цены в разы больше чем зарплаты",
"Параллельный мир",
"Да что вы пишете об зп пишите сколько инфляция сожрала из той зарплаты. То что добавляют то все фи**я. Цены смотрите. Глаза разуйте. Коммуналка да все в кучу...",
"А почему средняя?! Или люди получающие минималку они есть не хотят ?".
Источник: ТСН.
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