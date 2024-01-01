Зарплата в Украине выросла, стало известно, в каких сферах и кто получает больше денег.

Средняя зарплата в Украине в третьем квартале составила 17,9 тыс. грн - это на 22,7% выше, чем в 2022 году.

Как стало известно из данных Госстата, самые высокие зарплаты в третьем квартале зафиксированы в сферах:

Информация и телекоммуникации – 37 542 грн.

Финансовая и страховая деятельность – 34 189 грн.

Авиатранспорт – 33 205 грн

Госуправление и оборона; обязательное социальное страхование – 24 168 грн.

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 24 141 грн.

Самые маленькие зарплаты в Украине зафиксированы у работников:

библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – в среднем 11 373 грн.

творчества, искусства и развлечений – 11 503 грн;

образования – 12 180 грн;

почтовой и курьерской деятельности – 12 804 грн;

временного размещения и организации питания – 13007 грн.

Украинцы отреагировали на новость о росте зарплат в комментариях:

"Выросли цены в разы больше чем зарплаты",

"Параллельный мир",

"Да что вы пишете об зп пишите сколько инфляция сожрала из той зарплаты. То что добавляют то все фи**я. Цены смотрите. Глаза разуйте. Коммуналка да все в кучу...",

"А почему средняя?! Или люди получающие минималку они есть не хотят ?".

Источник: ТСН.

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