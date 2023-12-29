Представители военкомата на суде сообщили, что мужчина отказался взять повестку, тем самым уклонившись от призыва в армию.

В Луцке мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы за отказ от повестки, мотивируя это тем, что раньше он болел туберкулезом. Судебная коллегия сообщила, что военно-больничная комиссия признала его пригодным для армейской службы. Соответствующий приговор вынес Луцкий горрайонный суд Волынской области.

В апреле 2023 мужчины пытались вызвать в армию, вручив ему повестку, но он отказался ее принять. Во время судебного заседания он отрицал свою вину, утверждая, что не получал повестку и не желал служить в армии из-за предыдущего туберкулеза.

Представители военкомата на суде сообщили, что мужчина отказался взять повестку, тем самым уклонившись от призыва в армию.

Во время судебного заседания и. о. генерального директора КП "Волынский областной фтизиопульмонологический медицинский центр" свидетельствовала, что "врачи обнаружили, что он в целом является здоровым лицом, хотя были признаки перенесенного туберкулеза на его легких".

Суд осудил мужчину за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Стоит напомнить, что представители ТЦК (территориального центра комплектации) имеют право раздавать повестки во всех общественных местах без исключения. Этот механизм предполагает информирование гражданина о необходимости поступления на учет или уточнении своих учетных данных.

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