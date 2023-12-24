Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вкусный и диетический кекс на кефире с мандаринами, который идеально подойдет для теплого семейного чаепития.
Для этого рецепта, как пишет эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука рисовая - 190 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сахар – 60 г
- щепотка соли
- сливочное масло – 60 г
- кефир 2,5% – 170 мл
- яйца – 2 шт.
- мандарин – 140 г
Звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рассказала, что это рецепт от девушки, которой она помогает худеть.
Сначала растапливаем сливочное масло и отставляем его в сторону, чтобы немного остыло. В отдельной миске смешиваем муку и разрыхлитель.
Смешиваем яйца с сахаром, кефиром и растопленным сливочным маслом, хорошо все перемешиваем. Затем добавляем муку с разрыхлителем, соль и снова все вымешиваем до однородности. В конце добавляем к тесту мандарин, нарезанный маленькими кусочками, и перемешиваем.
Звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская добавила, что выпекать такой кекс нужно в разогретой до 220 градусов духовке в течение 10 минут, а затем убавляем температуру до 180 градусов и держим еще примерно 20 минут (до золотистой корочки).
Ранее звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась рецептом вареников, которые не навредят фигуре. Для теста нам понадобятся 500 г цельнозерновой муки, 300 мл кипятка, 50 г сливочного масла и 0,5 ч.л. соли, а начинка может быть любой, хоть соленой, хоть сладкой.
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