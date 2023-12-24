На своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить вкуснейшие круасанчики – они же рогалики, крученики или пальчики. Это улучшенный рецепт десерта, который многим знаком с детства.

Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

дрожжи – 5 г сухих или 15 г живых

мука пшеничная – 400 г

вишня - 200 г

молоко – 200 мл

шоколад - 150 г

сахар – 2 ст.л.

ванильный сахар – 10 г

сахарная пудра – 50 г

соль – 1/2 ч.л.

растительное масло без запаха – 2 ст.л.

Сначала звезда "Мастер Шеф" в теплое молоко добавляет дрожжи, сахар, ванильный сахар, соль и растительное масло, перемешивает все, чтобы ингредиенты растворились. Далее добавляем половину муки, накрываем миску с тестом полотенцем и оставляем на 15 минут в теплом месте.

Затем добавляем вторую половину муки, вымешиваем тесто, снова накрываем и оставляем еще на 15-20 минут.

Готовое тесто победитель "Мастер Шеф" делит на четыре равные части и раскатывает каждую в круг толщиной 2-3 мм. Каждый круг разрезаем на 8 треугольников, выкладываем начинку в виде коктейльных вишен и скручиваем круасанчики. Выпекаем их в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

Шоколад растапливаем на паровой бане, смазываем им свежеиспеченные рогалики, сверху посыпаем сахарной пудрой и можно смаковать.

"Пусть эта выпечка приносит радость и тепло в ваш дом на праздничные дни, наслаждайтесь рождественской атмосферой и «выпекайте любовь» с каждым годом, сохраняя традиции и уют праздничных дней", – подчеркнул победитель "Мастер Шеф"

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