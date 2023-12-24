На своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить вкуснейшие круасанчики – они же рогалики, крученики или пальчики. Это улучшенный рецепт десерта, который многим знаком с детства.
Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- дрожжи – 5 г сухих или 15 г живых
- мука пшеничная – 400 г
- вишня - 200 г
- молоко – 200 мл
- шоколад - 150 г
- сахар – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 10 г
- сахарная пудра – 50 г
- соль – 1/2 ч.л.
- растительное масло без запаха – 2 ст.л.
Сначала звезда "Мастер Шеф" в теплое молоко добавляет дрожжи, сахар, ванильный сахар, соль и растительное масло, перемешивает все, чтобы ингредиенты растворились. Далее добавляем половину муки, накрываем миску с тестом полотенцем и оставляем на 15 минут в теплом месте.
Затем добавляем вторую половину муки, вымешиваем тесто, снова накрываем и оставляем еще на 15-20 минут.
Готовое тесто победитель "Мастер Шеф" делит на четыре равные части и раскатывает каждую в круг толщиной 2-3 мм. Каждый круг разрезаем на 8 треугольников, выкладываем начинку в виде коктейльных вишен и скручиваем круасанчики. Выпекаем их в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
Шоколад растапливаем на паровой бане, смазываем им свежеиспеченные рогалики, сверху посыпаем сахарной пудрой и можно смаковать.
"Пусть эта выпечка приносит радость и тепло в ваш дом на праздничные дни, наслаждайтесь рождественской атмосферой и «выпекайте любовь» с каждым годом, сохраняя традиции и уют праздничных дней", – подчеркнул победитель "Мастер Шеф"
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