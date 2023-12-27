Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт нежной выпечки на дрожжах с цукатами.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил поделиться рецептом крафина, который впервые попробовал у подруги, поэтому захотел рассказать поклонникам детальный рецепт выпечки. "Мастер Шеф" уверяет, готовить его просто и быстро, а результат стоит потраченных сил.

Ингредиенты:

Тесто:

230 г молока

25 г сахара

10 г сухих дрожжей

25 г муки "Хуторок"

Тесто (2-й этап):

5 больших желтков

120 г сахара

5 г ванильного сахара

2 г соли

70 г сливочного масла

400-420 г муки

Начинка для 1-й части:

80 г сливочного масла

75 г изюма

75 г цукатов, замоченных в 20 г коньяка

Начинка для 2-й части:

150 г шоколадной пасты

80 г шоколадной крошки (или 80 г сливочного масла и 150 г шоколадной крошки)

Приготовление:

Растворите сахар в теплом молоке, добавьте сухие дрожжи и муку "Хуторок".

Перемешайте, дайте дрожжам активироваться, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Перелейте смесь в чашу, добавьте желтки и муку, замешивайте 8-10 минут, добавляйте сахар, замешивайте еще 2 минуты.

Добавление масла и замешивание:

"Мастер Шеф" Ярославский делится, добавьте сливочное масло комнатной температуры в два приема, замешивая каждый раз.

Покройте тесто полотенцем, дайте ему подойти в теплом месте, затем разделите на две части.

Формирование крафина:

Растяните тесто тонко на столе, смазанном маслом.

Смажьте тесто теплым сливочным маслом, добавьте начинку, скрутите в рулет, разрежьте пополам и скрутите в улитку.

Положите в форму, дайте подойти еще 1,5 часа, советует "Мастер Шеф" Ярославский. Смажьте верхнюю часть теста яйцом.

Поместите в предварительно разогретую духовку при 165 градусах на 15 минут, затем снизьте температуру до 140 градусов и пропекайте еще 30-35 минут.

Выньте крафин и по желанию пропитайте его сверху сахарным сиропом (1:1), поделился "Мастер Шеф" Ярославский.

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