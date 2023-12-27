Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил поделиться рецептом крафина, который впервые попробовал у подруги, поэтому захотел рассказать поклонникам детальный рецепт выпечки. "Мастер Шеф" уверяет, готовить его просто и быстро, а результат стоит потраченных сил.
Ингредиенты:
Тесто:
- 230 г молока
- 25 г сахара
- 10 г сухих дрожжей
- 25 г муки "Хуторок"
Тесто (2-й этап):
- 5 больших желтков
- 120 г сахара
- 5 г ванильного сахара
- 2 г соли
- 70 г сливочного масла
- 400-420 г муки
Начинка для 1-й части:
- 80 г сливочного масла
- 75 г изюма
- 75 г цукатов, замоченных в 20 г коньяка
Начинка для 2-й части:
- 150 г шоколадной пасты
- 80 г шоколадной крошки (или 80 г сливочного масла и 150 г шоколадной крошки)
Приготовление:
Растворите сахар в теплом молоке, добавьте сухие дрожжи и муку "Хуторок".
Перемешайте, дайте дрожжам активироваться, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Перелейте смесь в чашу, добавьте желтки и муку, замешивайте 8-10 минут, добавляйте сахар, замешивайте еще 2 минуты.
Добавление масла и замешивание:
"Мастер Шеф" Ярославский делится, добавьте сливочное масло комнатной температуры в два приема, замешивая каждый раз.
Покройте тесто полотенцем, дайте ему подойти в теплом месте, затем разделите на две части.
Формирование крафина:
Растяните тесто тонко на столе, смазанном маслом.
Смажьте тесто теплым сливочным маслом, добавьте начинку, скрутите в рулет, разрежьте пополам и скрутите в улитку.
Положите в форму, дайте подойти еще 1,5 часа, советует "Мастер Шеф" Ярославский. Смажьте верхнюю часть теста яйцом.
Поместите в предварительно разогретую духовку при 165 градусах на 15 минут, затем снизьте температуру до 140 градусов и пропекайте еще 30-35 минут.
Выньте крафин и по желанию пропитайте его сверху сахарным сиропом (1:1), поделился "Мастер Шеф" Ярославский.
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