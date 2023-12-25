Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик удивила рецептом изысканного блюда, которое собирается приготовить на Новый год.

В этот раз на своей странице в Instagram Лилия Ребрик поделилась прекрасным рецептом для новогодних праздников.

"Внимание! Розыск 😉 Ищу рецепты вкусных легких блюд на Новый Год! Ловите мой — жду ваши!", – пишет Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик решила приготовить запеченный лосось под сыром с зеленью и луком-порей.

Для этого рецепта Лилия Ребрик берет минимум ингредиентов:

стейк лосося

лук порей

зелень укропа

соль, перец, специи, лимонный сок – по вкусу

твердый сыр

Сначала Лилия Ребрик хорошо промывает рыбу и просушивает ее бумажными полотенцами.

Телеведущая немного сбрызгивает стейк лосося лимонным соком, солит, перчит со всех сторон и добавляет любимые специи. Выкладываем рыбу в форму для запекания, застеленную пергаментом.

Лук порей Лилия Ребрик нарезает кольцами, зелень измельчает ножом, сыр натирает на терке.

На рыбу выкладываем нарезанный лук порей, помыпаем зеленью, а сверху тертым сыром.

Запекаем лосось в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20-25 минут – и можно подавать.

Некоторые поклонники в комментариях оценили рецепт от Лилии Ребрик, но часть подписчиков пост возмутил:

"Внимание! Розыск! Вы серьезно???? Матери, жены, родные так ищут своих пропавших без вести... Удачная шутка";

"Какой там лосось...многие едва выживают...";

"Спасибо за рецепт, он великолепен!🥰 Приятного аппетита Вам!😉".

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