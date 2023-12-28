Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова дала рецепт мясной закуски, которую можно делать не из баранины.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась, многие считают, что "настоящий" люля кебаб может быть приготовлен только из баранины, но это не так. В этот раз "Мастер Шеф" рассказала, что хочет развеять этот миф и приготовить люля кебаб из курицы. Поверьте, выйдет очень вкусный, сочный, ароматный кебаб.

Ингредиенты:

1 кг куриных бедер без костей

170 г свиноe сало

120 г репчатого лука

1 чайная ложка соли

1-2 столовые ложки специй (или любые другие мангальные специи по вашему вкусу)

Подготовка ингредиентов: Отдельно заморозьте куриные бедра, чтобы облегчить резку. Нарежьте куриные бедра на небольшие кусочки, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Подготовка сала и лука: Нарежьте свиное сало на кубики. Лук мелко нарубите.

Приготовление фарша: В миске объедините нарезанные куриные бедра, свиное сало и мелко нарубленный лук. Добавьте соль и специи "Мрия". Тщательно перемешайте все ингредиенты, пока не получится однородный фарш.

Формирование шашлыков:Смочите руки водой, чтобы предотвратить прилипание фарша. 4.2. Возьмите небольшую порцию фарша и формируйте его в виде цилиндра на деревянных или металлических шампурах, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Подготовка мангала: Разожгите мангал и дайте ему прогреться. Смажьте решетку маслом, чтобы предотвратить прилипание шашлыков.

Приготовление люля кебаб: Выложите шашлыки на разогретый мангал. Периодически переворачивайте и поворачивайте шашлыки для равномерного прожаривания, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Готовность можно проверить, разрезав один из шашлыков - мясо должно быть сочным и хорошо прожаренным.

Подача и поддержание горячего состояния: Подавайте люля кебаб горячим, с кусочками лаваша или гарниром на ваш выбор.

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