Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась, многие считают, что "настоящий" люля кебаб может быть приготовлен только из баранины, но это не так. В этот раз "Мастер Шеф" рассказала, что хочет развеять этот миф и приготовить люля кебаб из курицы. Поверьте, выйдет очень вкусный, сочный, ароматный кебаб.
Ингредиенты:
- 1 кг куриных бедер без костей
- 170 г свиноe сало
- 120 г репчатого лука
- 1 чайная ложка соли
- 1-2 столовые ложки специй (или любые другие мангальные специи по вашему вкусу)
Подготовка ингредиентов: Отдельно заморозьте куриные бедра, чтобы облегчить резку. Нарежьте куриные бедра на небольшие кусочки, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Подготовка сала и лука: Нарежьте свиное сало на кубики. Лук мелко нарубите.
Приготовление фарша: В миске объедините нарезанные куриные бедра, свиное сало и мелко нарубленный лук. Добавьте соль и специи "Мрия". Тщательно перемешайте все ингредиенты, пока не получится однородный фарш.
Формирование шашлыков:Смочите руки водой, чтобы предотвратить прилипание фарша. 4.2. Возьмите небольшую порцию фарша и формируйте его в виде цилиндра на деревянных или металлических шампурах, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Подготовка мангала: Разожгите мангал и дайте ему прогреться. Смажьте решетку маслом, чтобы предотвратить прилипание шашлыков.
Приготовление люля кебаб: Выложите шашлыки на разогретый мангал. Периодически переворачивайте и поворачивайте шашлыки для равномерного прожаривания, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Готовность можно проверить, разрезав один из шашлыков - мясо должно быть сочным и хорошо прожаренным.
Подача и поддержание горячего состояния: Подавайте люля кебаб горячим, с кусочками лаваша или гарниром на ваш выбор.
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