На своей странице в Instagram финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить замечательный десерт к чаю – это либо украинские вергуны, либо испанские чурросы под "снегом" с корицей.

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

•Молоко 3,2% - 225 г

•Масло сливочное 82% - 100 г

•Соль - 3 г

•Сахар - 20 г

•Ванильный сахар - 10 г

Смешиваем все, ставим на плиту и прогреваем "до первого пузырька". Далее добавляем в разогретую смесь 150 г муки и вымешиваем тесто силиконовой лопаткой, пока оно не соберется в шар и не начнет легко приставать ко дну кастрюли. После этого снимаем тесто с плиты и даем ему остыть (чтобы было быстрее, можно его помешивать).

"Мастер Шеф" Николай Люлько берет пять яиц и сбивает их до однородности. Тонкой струйкой вливаем яйца в тесто, которое остыло до температуры 60-70 градусов, постоянно перемешивая. Замешиваем однородное тесто – на это уйдет примерно 10 минут. Готовому тесту даем полностью остыть и отдохнуть.

Далее "Мастер Шеф" Николай Люлько перекладывает тесто в кондитерский мешок с насадкой. Разогреваем раститльное масло для фритюра до 180 градусов, отсаживаем тесто, как на видео, и жарим до красивого золотистого цвета с обеих сторон. Готовые чурросы выкладываем на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир.

Для панировки чуррос смешиваем следующие ингредиенты:

•Сахарная пудра - 3 ст.л.

•Корица - 1 ст.л.

•Ванильный сахар - 1 ст.л.

Каждый чуррос "Мастер Шеф" Николай Люлько панирует в пудре с корицей и ванилью.

Последние новости Украины:

Напомним, Николай Люлько дал рецепт идеальных блинов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф Профессионалы" Николай Люлько дал простой рецепт вкусного торта.

Также Politeka писала, что финалист Мастер Шеф Профессионалы Люлько дал рецепт интересной закуски из баклажанов.