Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский подметил, у каждого желающего сбросить лишний вес есть свои секреты, однако это не мешает экспериментировать и делать новые диетические блюда. В этот раз "Мастер Шеф" предложил рецепт тирамису с овсянкой, которое просто сделать дома.
Ингредиенты:
- 45 г плющеной овсянки
- 1 банан
- 70 г ложкового кефира
- Мелко молотый кофе
- 5-8 г какао
- 10 г меда
Приготовление:
Измерьте необходимое количество овсянки, меда и кефира.
Плющеную овсянку можно подсушить на сковороде до золотистого цвета для усиления вкуса, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Смешивание в блендере:
Положите в блендер банан, плющеную овсянку, ложковый кефир и мед.
Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте мелко молотый кофе и какао в смесь. Можете регулировать количество кофе в зависимости от вашего предпочтения к кофейному вкусу.
Перемешивание и настаивание:
Перемешайте смесь так, чтобы кофе и какао равномерно распределились.
"Мастер Шеф" Ярославский делится, переложите смесь и оставьте на ночь в холодильнике для тщательного пропитывания.
Подача:
Утром достаньте тирамису из холодильника.
Перед подачей добавьте сверху еще немного кефира для дополнительной свежести. Подавайте тирамису с нежным медом, свежими ягодами или фруктами, чтобы придать завтраку еще больше вкуса и аромата, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.
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