Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский подметил, у каждого желающего сбросить лишний вес есть свои секреты, однако это не мешает экспериментировать и делать новые диетические блюда. В этот раз "Мастер Шеф" предложил рецепт тирамису с овсянкой, которое просто сделать дома.

Ингредиенты:

45 г плющеной овсянки

1 банан

70 г ложкового кефира

Мелко молотый кофе

5-8 г какао

10 г меда

Приготовление:

Измерьте необходимое количество овсянки, меда и кефира.

Плющеную овсянку можно подсушить на сковороде до золотистого цвета для усиления вкуса, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Смешивание в блендере:

Положите в блендер банан, плющеную овсянку, ложковый кефир и мед.

Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте мелко молотый кофе и какао в смесь. Можете регулировать количество кофе в зависимости от вашего предпочтения к кофейному вкусу.

Перемешивание и настаивание:

Перемешайте смесь так, чтобы кофе и какао равномерно распределились.

"Мастер Шеф" Ярославский делится, переложите смесь и оставьте на ночь в холодильнике для тщательного пропитывания.

Подача:

Утром достаньте тирамису из холодильника.

Перед подачей добавьте сверху еще немного кефира для дополнительной свежести. Подавайте тирамису с нежным медом, свежими ягодами или фруктами, чтобы придать завтраку еще больше вкуса и аромата, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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