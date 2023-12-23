Украинский ресторатор и музыкант, муж Нади Дорофеевой Миша Кацурин в гостях у Евгения Клопотенко признался, что раньше никогда не ел кутью.

Кацурин рассказал, что в его семье не праздновали Рождество, поэтому и кутью никто не готовил, вместо этого праздновали Новый год с советскими Оливье, крабовыми палочками и т.д., но ради своих детей ресторатор решил изменить эту "прошивку".

"В Украине появилась стара-новая прошивка, рецепт которой Миша Кацурин забрал своим детям. Чтобы росли они на свободной украинской земле, с чистыми от оливье головами. А еще Миша, как и многие украинцы, до этого не пробовал кутью. Но сделал это со мной, потому что пора. И вы сделайте это обязательно, вот вам и рецепт аутентичной кутьи к Рождеству", – пишет Евгений Клопотенко.

Для приготовления кутьи "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

400-500 г пшеницы

200 г мака

50 г измельченных орехов, кураги, сушеной клюквы, изюма

3 ст. л. меда

щепотка соли

узвар

Пшеницу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предварительно замачивает в холодной воде на 12 часов. После этого воду сливаем, пересыпаем пшеницу в сотейник, заливаем чистой водой, ставим на огонь и после закипания варим на медленном огне примерно 1 час. Добавляем щепотку соли и периодически помешиваем пшеницу.

Мак высыпаем в миску и заливаем кипятком на 20 минут, затем процеживаем и перетираем в ступке.

В одной емкости "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смешивает вареную пшеницу, перетертый мак, измельченные орешки и сухофрукты, добавляет мед и хорошо все перемешивает. По желанию можно добавить к кутье узвар.

"Готовьте себе, детям, внукам, правнуками и всем, кто еще не пробовал кутью. Советую, потому что потом будет сложно снова перепрошиться", – подчеркнул "Мастер Шеф" Клопотенко.

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