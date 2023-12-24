Украинцы рассказали, сколько планируют потратить, чтобы покрыть праздничный стол на Рождество.

Украинцы в 2024 году празднуют Рождество по новому календарю, однако по старым традициям, поэтому на Святый вечер должно быть 12 блюд.

Цены на продукты в Украине постоянно меняются, особенно перед большими праздниками.

Эксперт Татьяна Попович сообщила, что цены на некоторые продукты в Украине вырастут к праздникам.

Попович добавила, что больше всего набрали в цене импортные продукты из-за границы.

Эксперт Попович сообщила, что по итогам 2023 года общая стоимость рождественской корзины может вырасти до 5%.

Также известно, что 56% украинцев установили бюджет на праздничный стол от 1000 до 5000 гривен.

В 2022 году такие деньги были готовы потратить всего 49% респондентов.

Но все же большинство украинцев планируют потратить больше на Новый год, чем на Рождество.

"В Украине война наши ребята в окопах а им все праздники и особенно 12 блюд по этим ценам. наши чиновники будут праздновать с 12 ми блюдами",

"Сколько потрачу,столько и будет стоить",

"Важнейшей в сочельник является искренняя молитва! А потом кутья и все остальное...",

"У кого что есть, то и едят люди.Еда не освящает человека,а только Бог",

"Самым важным является молитва и духовное очищение, укрепление веры..", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: 24 канал.

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Напомним, Украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.