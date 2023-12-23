Для того чтобы приготовить действительно самую вкусную морковь по-корейски необходимо знать один важный секрет.

Морковь по-корейски настолько популярный салат, что едва ли не в каждом доме есть свой рецепт, пишет Politeka.net.

В приготовлении моркови по-корейски можно єкспериментировать со специями и заправками.

Для моркови по-корейски подойдут кинза, чеснок, красный перец, кориандр, черный перец молотый. Для более экзотического вкуса в морковь по-корейски можно добавить корицу, мускатный орех или имбирь.

В магазине даже можно встретить уже готовый набор специй для корейской моркови.

Также ключевую роль в приготовлении моркови по-корейски играет терка. Так, показывая вкусный рецепт приготовления моркови по-корейски, который он узнал от своих друзей, суперфиналист «Мастер Шеф» Самвел Адамян показал, какая она должна быть.

По его словам, лучше всего, чтобы каждая натертая полосочка моркови была не круглая, а с четырьмя гранями.

Если же использовать другую терку даже этот вкусный рецепт получится по-другому.

Обычная терка для моркови по-корейский не подойдет вовсе - соломка будет неправильной формы, а салат потеряет фирменный свежий хруст.

Для моркови по-корейски нужна только тонкая, как лапша, соломка.

Если же нет специальной терки для моркови по-корейски – используйте овощечистку, а потом нарежьте морковь.

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