Морковь по-корейски настолько популярный салат, что едва ли не в каждом доме есть свой рецепт, пишет Politeka.net.
В приготовлении моркови по-корейски можно єкспериментировать со специями и заправками.
Для моркови по-корейски подойдут кинза, чеснок, красный перец, кориандр, черный перец молотый. Для более экзотического вкуса в морковь по-корейски можно добавить корицу, мускатный орех или имбирь.
В магазине даже можно встретить уже готовый набор специй для корейской моркови.
Также ключевую роль в приготовлении моркови по-корейски играет терка. Так, показывая вкусный рецепт приготовления моркови по-корейски, который он узнал от своих друзей, суперфиналист «Мастер Шеф» Самвел Адамян показал, какая она должна быть.
По его словам, лучше всего, чтобы каждая натертая полосочка моркови была не круглая, а с четырьмя гранями.
Если же использовать другую терку даже этот вкусный рецепт получится по-другому.
Обычная терка для моркови по-корейский не подойдет вовсе - соломка будет неправильной формы, а салат потеряет фирменный свежий хруст.
Для моркови по-корейски нужна только тонкая, как лапша, соломка.
Если же нет специальной терки для моркови по-корейски – используйте овощечистку, а потом нарежьте морковь.
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