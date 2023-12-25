Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт с икрой рыбы минтай, поскольку это очень простой, доступный и одновременно полезный и вкусный продукт. Обязательно попробуйте! Особенно сейчас, когда мало тепла и витаминов, подметил "Мастер Шеф".
Соленые томатные Шу с икрой минтая
Ингредиенты:
Для Шу:
- 130 г томатов в собственном соку
- 55 г сливочного масла
- 80 г муки
- 2 больших яйца + желток (получилось 130 г)
- Соль
- Сыр типа чедер
Для начинки:
- 180 г простого крем-сыра
- 180 г икры минтая (банка)
- Зелень петрушки
- Перец и цедра лимона
Технология:
Приготовление Шу:
Томаты в собственном соку слегка разбиваются в блендере и процеживаются через сито, чтобы избавиться от семян.
В томаты добавляется сливочное масло и подогревается почти до кипения. Затем добавляется щепотка соли и мука. Массу хорошо перемешивают, интенсивно помешивая деревянной лопаткой, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Тесто "сушат" в сотейнике, после сворачивания массы на минуту.
Даем массе остыть.
Приготовление теста:
"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, в остывшее тесто вводят по одному яйцу, хорошо вымешивают до того момента, пока смесь едва тронется ложкой.
Тесто выкладывают на противень ложкой.
Запекание Шу:
Сверху тесто брызгают водой, потом посыпают сыром.
Шу ставят в предварительно разогретую духовку при 250°C, закрывают дверцу и выключают духовку на 8-10 минут. Затем снова включают духовку на 180-185°C, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Запекают еще 18-20 минут, следя за румяностью. Готовят без конвекции.
Приготовление начинки:
Смешивают крем-сыр и икру минтая. Добавляют рубленую зелень, молотый перец по вкусу и цедру лимона.
Сбор и подача:
Остывший Шу начиняют приготовленной начинкой, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
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