Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт с икрой рыбы минтай, поскольку это очень простой, доступный и одновременно полезный и вкусный продукт. Обязательно попробуйте! Особенно сейчас, когда мало тепла и витаминов, подметил "Мастер Шеф".



Соленые томатные Шу с икрой минтая

Ингредиенты:

Для Шу:

130 г томатов в собственном соку

55 г сливочного масла

80 г муки

2 больших яйца + желток (получилось 130 г)

Соль

Сыр типа чедер

Для начинки:

180 г простого крем-сыра

180 г икры минтая (банка)

Зелень петрушки

Перец и цедра лимона

Технология:

Приготовление Шу:

Томаты в собственном соку слегка разбиваются в блендере и процеживаются через сито, чтобы избавиться от семян.

В томаты добавляется сливочное масло и подогревается почти до кипения. Затем добавляется щепотка соли и мука. Массу хорошо перемешивают, интенсивно помешивая деревянной лопаткой, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Тесто "сушат" в сотейнике, после сворачивания массы на минуту.

Даем массе остыть.

Приготовление теста:

"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, в остывшее тесто вводят по одному яйцу, хорошо вымешивают до того момента, пока смесь едва тронется ложкой.

Тесто выкладывают на противень ложкой.

Запекание Шу:

Сверху тесто брызгают водой, потом посыпают сыром.

Шу ставят в предварительно разогретую духовку при 250°C, закрывают дверцу и выключают духовку на 8-10 минут. Затем снова включают духовку на 180-185°C, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Запекают еще 18-20 минут, следя за румяностью. Готовят без конвекции.

Приготовление начинки:

Смешивают крем-сыр и икру минтая. Добавляют рубленую зелень, молотый перец по вкусу и цедру лимона.

Сбор и подача:

Остывший Шу начиняют приготовленной начинкой, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

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