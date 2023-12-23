Салат из пекинской капусты, вкусный и легкий, украсит любой стол, пишет Politeka.net.
Кулинар Виктория, которая ведет свой фудблог, подсказала, как сделать салат из пекинской капусты еще вкуснее.
Для приготовления салата по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты: пекинская капуста – 1/2 шт., горошек – 100 г, яйца – 2 шт., сыр – 50 г, тунец – 150 г, майонез/сметана – 2 ст.л., а также соль и перец по вкусу.
Яйца нужно отварить и порезать маленькими кубиками. Следующий шаг – сыр надо потереть на грубую терку. Пекинскую капусту порезать.
Далее – из консервированного тунца слить жидкость и слегка раскрошить его вилкой.
Последний шаг в приготовлении салата из пекинской капусты – необходимо смешать все составляющие со специями и майонезом или сметаной.
По словам Виктории, этот салат из пекинской капусты получился очень вкусный и легкий.
«Хочу заметить, что я использовала только зеленую часть пекинской капусты, так салат получился еще более нежный, но если вы любители еще похрустеть, режьте все. И еще – я удваивала ингридиенты по рецепту, поэтому у меня получилась полная стеклянная миска салата», - отметила кулинар.
Подчеркнем, что пекинская капуста является источником витамина C, который важен для поддержания иммунной системы.
Кроме того, пекинская капуста содержит калий, который помогает регулировать кровяное давление, а также витамины группы B, которые необходимы для здоровья сердца.
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