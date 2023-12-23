Один из любимых рецептов «Шубы» остается классическим, пишет Politeka.net.
Но ведущий "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин предложил его немного усовершенствовать.
Итак для приготовления классической «Шубы» с новым ингредиентом понадобятся следующие продукты: вареная свекла – 2 шт., вареная морковь – 2 шт., вареный картофель – 2 шт., сельдь – 200 гр., шампиньоны – 400 гр., майонез, лук – 1 шт.,
«Это «Шуба» не такая, как у всех, а с секретным ингредиентом. И называется он – грибная икра!», - отметил Сеничкин в эфире «Сніданок з 1+1».
Разогреваем сковороду, берем оливковое масло и поджариваем порезанный лук.
«Учитывая тот факт, что Шуба делается с сугубо с вареными ингредиентами, у нас будут еще и поджаренные», - отметил ведущий.
Далее на сковороду отправляем свежую морковь, натертую на крупной терке.
«Три-четыре минуты будет достаточно. А уже потом бросаем шампиньоны», - отметил Сеничкин, готовя «Шубу» по-новому.
Классическая "Шуба" по-новому.
Шампиньоны тоже должны быть мелко нарезаны. Добавляем соль и перец по вкусу.
"Грибы будут отдавать свой сок и ингредиенты немного протушатся", - подчеркнул Сеничкин, помешивая ингредиенты для салата "Шуба".
Жарим смесь с грибами 5-7 минут, затем высыпаем ее в чашу для блендера. Взбиваем в констистенцию икры.
"Важно, она должна быть холодной, как и другие ингредиенты", - предупредил Руслан Сеничкин.
Теперь можно начинать собирать салат "Шуба". Первым слоем идет селедка, нарезанная небольшими кусочками. Следующий слой – вареный картофель, натертый на крупной терке.
«Сварил я ее в мундирах, а чтобы быстро очистить кожуру нужно сразу, как только вы ее сварили, в холодную воду. Подержали минут десять и потом шкурка легко спадает», - поделился советом ведущий телеканала «1+1».
Далее тоненьким слоем идет майонез. Следующий слой – грибная икра. Сверху еще один слой – из вареной моркови, потертой на крупной терке. Еще немного майонеза.
Еще один слой – вареная или запеченная свекла, также потертая. И сверху еще немного майонеза.
Вот и все, классическая «Шуба» по-новому – готова.
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