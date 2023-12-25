Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила особенный рецепт для тех, кто хочет порадовать семью вкусной и сочной индейкой по-американски. Это блюдо прекрасно украсит ваш новогодний стол и запомнится на долго, поделилась "Мастер Шеф" на своем канале в Ютубе.
Ингредиенты:
Индейка:
- 1 индейка (4-5 кг)
- 1 лук порей
- 1 морковь
- 1 лук репчатый
- 1 головка чеснока
- Соль по вкусу
- 8 яблок
- 3 ст. ложки клюквы
- 2 ст. ложки меда
Шпиговка:
- 100 г сливочного масла
- 1 головка чеснока
- 2 ст. ложки соли
Соус:
- 500 г клюквы
- 2 ст. ложки меда
Инструкции:
Подготовка: Разогрейте духовку до 180 °C.
Приготовление индейки: Начнем с чистки и промывки индейки. Внутри индейки положите нарезанные лук, морковь, лук репчатый и чеснок. Посолите снаружи и внутри, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Начинка: Яблоки нарежьте ломтями, добавьте клюкву и мед. Наполните полость индейки этой вкусной начинкой.
Шпиговка: Растопите сливочное масло, добавьте чеснок и соль. Щедро шпигуйте индейку этой ароматной смесью.
Запекание: "Мастер Шеф" Литвинова подмечает, выпекайте индейку в предварительно разогретой духовке в течение 2 часов или до золотистой корки и готовности мяса.
Приготовление соуса: Клюкву и мед варите в кастрюле до получения густого соуса.
Подача: Выложите индейку на блюдо, подлейте соусом. Подавайте с любимыми гарнирам, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
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