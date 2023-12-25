Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила особенный рецепт для тех, кто хочет порадовать семью вкусной и сочной индейкой по-американски. Это блюдо прекрасно украсит ваш новогодний стол и запомнится на долго, поделилась "Мастер Шеф" на своем канале в Ютубе.

Татьяна Литвинова

Ингредиенты:

Индейка:

  • 1 индейка (4-5 кг)
  • 1 лук порей
  • 1 морковь
  • 1 лук репчатый
  • 1 головка чеснока
  • Соль по вкусу
  • 8 яблок
  • 3 ст. ложки клюквы
  • 2 ст. ложки меда

Шпиговка:

  • 100 г сливочного масла
  • 1 головка чеснока
  • 2 ст. ложки соли

Соус:

  • 500 г клюквы
  • 2 ст. ложки меда

Инструкции:

Подготовка: Разогрейте духовку до 180 °C.

Приготовление индейки: Начнем с чистки и промывки индейки. Внутри индейки положите нарезанные лук, морковь, лук репчатый и чеснок. Посолите снаружи и внутри, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Начинка: Яблоки нарежьте ломтями, добавьте клюкву и мед. Наполните полость индейки этой вкусной начинкой.

Шпиговка: Растопите сливочное масло, добавьте чеснок и соль. Щедро шпигуйте индейку этой ароматной смесью.

Запекание: "Мастер Шеф" Литвинова подмечает, выпекайте индейку в предварительно разогретой духовке в течение 2 часов или до золотистой корки и готовности мяса.

Приготовление соуса: Клюкву и мед варите в кастрюле до получения густого соуса.

Подача: Выложите индейку на блюдо, подлейте соусом. Подавайте с любимыми гарнирам, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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