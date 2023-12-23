Работник ТЦК и СП сообщил, что мужчина должен был прибыть, но тот сообщил, что находится за границей.

В Закарпатской области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации и отправился за границу в командировку. Из-за этого его осудили. Об этом идет речь в приговоре Иршавского районного суда Закарпатской области.

Как указывается, мужчина, которому вручили повесту, водитель и отец двух малолетних детей. Иршавский районный суд Закарпатской области признал его виновным в нарушении статьи 336 Уголовного кодекса Украины, касающейся уклонения от военной службы.

По данным суда, мужчина получил повестку и должен был явиться в территориальные центры квалификационной и специальной медицинской экспертизы (ТЦК и СП) 3 января. Однако он уклонился от военной службы и отправился за границу.

На судебном заседании мужчина утверждал, что 2 января его остановили военные на улице города Иршава, привезли в ТЦК и СП, где прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК).

На следующий день он отправился за границу на грузовом автомобиле, рассматривая это как основание для уклонения от военкомата. Он не признал вину.

Работник ТЦК и СП сообщил, что мужчина должен был прибыть, но тот сообщил, что находится за границей. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Приговор можно оспорить в апелляционном суде.

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