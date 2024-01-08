Мобилизация в Украине, военный высказался о призыве украинцев, находящихся за границей.

Мобилизация и военное положение в Украине продолжаются.

В Минобороны Украины сообщили, что сейчас о мобилизации мужчин за рубежом речь не идет, но украинцам напоминают о конституционной обязанности защищать свое государство.

Как заявил в телемарафоне начальник Управления прессы и информации Минобороны, офицер ВСУ Илларион Павлюк, обязанность не исчезает из-за того, что Вы не получили повестку во время мобилизации в Украине.

Также он добавил, что долг есть, в частности, у всех украинцев, которые находятся за рубежом в разгар мобилизации в Украине.

"Все, что касается каких-либо механизмов давления и принуждения, то в повестке дня нет того, чтобы мы прямо сейчас разрабатывали, работали над какими-то механизмами принуждения граждан, находящихся за границей", – добавил он.

Напомним, в Минобороны объяснили заявление Министра Умерова, относительно призыва украинцев призывного возраста, проживающих за пределами Украины в разгар мобилизации.

В Министерстве обороны сообщили, что пока нет обсуждений механизмов призыва в ВСУ из-за границы в период действия мобилизации в Украине.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров сделал заявление, что проживающие за рубежом украинцы призывного возраста получат приглашение явиться в призывные пункты ВСУ.

Павлюк объяснил, что министр в целом имел в виду рекрутинг и необходимость донести до украинцев за границей, как важно присоединиться к украинскому войску в разгар мобилизации в Украине.

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