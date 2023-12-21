В Министерстве обороны сообщили, что в настоящее время нет обсуждений механизмов призыва в ВСУ из-за границы в период действия мобилизации в Украине.
Напомним, министр обороны Рустем Умеров сделал заявление, что проживающие за рубежом украинцы призывного возраста получат приглашение явиться в призывные пункты ВСУ.
Однако в изданию "Бабель" начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк пояснил, что издание "Bild", опубликовавшее интервью с Умеровым - сместило акцент.
Павлюк объяснил, что министр в целом имел в виду рекрутинг и необходимость донести до украинцев за границей, как важно присоединиться к украинскому войску в разгар мобилизации в Украине.
Но никаких обсуждений механизмов призыва в ВСУ из-за границы пока нет.
Источник: babel.
К слову, мобилизация в Украине продолжается, между тем военный сообщил, что игнорирование повесток создает серьезную проблему.
Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий заявил, что из-за нехватки личного состава в ВСУ могут возникнуть проблемы.
Военный добавил, что сейчас в период действия мобилизации в Украине "маятник" расположен примерно по середине, потому что оккупанты тоже испытывают проблемы с солдатами на передовой.
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