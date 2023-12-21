В Минобороны объяснили заявление Министра Умерова, относительно призыва украинцев призывного возраста, проживающих за пределами Украины в разгар мобилизации.

В Министерстве обороны сообщили, что в настоящее время нет обсуждений механизмов призыва в ВСУ из-за границы в период действия мобилизации в Украине.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров сделал заявление, что проживающие за рубежом украинцы призывного возраста получат приглашение явиться в призывные пункты ВСУ.

Однако в изданию "Бабель" начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк пояснил, что издание "Bild", опубликовавшее интервью с Умеровым - сместило акцент.

Павлюк объяснил, что министр в целом имел в виду рекрутинг и необходимость донести до украинцев за границей, как важно присоединиться к украинскому войску в разгар мобилизации в Украине.

Но никаких обсуждений механизмов призыва в ВСУ из-за границы пока нет.

Источник: babel.

К слову, мобилизация в Украине продолжается, между тем военный сообщил, что игнорирование повесток создает серьезную проблему.

Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий заявил, что из-за нехватки личного состава в ВСУ могут возникнуть проблемы.

Военный добавил, что сейчас в период действия мобилизации в Украине "маятник" расположен примерно по середине, потому что оккупанты тоже испытывают проблемы с солдатами на передовой.

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