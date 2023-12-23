Вкусная закуска «мандаринки» невероятно красивая и очень вкусна. Выглядит закуска «мандаринки» очень оригинально и аппетитно, и сможет не только украсить праздничный стол, но и удивить гостей.
А главное, закуска "мандаринки" готовится достаточно просто. Как именно - рассказала Ольга Сумская, которая поделилась рецептом на своей странице в Инстаграм.
Для приготовления закуски «мандаринки» понадобятся следующие ингредиенты: отварная морковь, сваренные вкрутую яйца, куриное филе, сыр твердый или плавленый, чеснок, зелень, соль, перец, майонез.
Первый шаг в приготовлении закуски «мандаринки» - на мелкой терке необходимо натереть отварную морковь.
Рецепт закуски «мандаринки».
Также на мелкой терке (но отдеьно от моркови) натираем сыр и яйца.
Куриное филе режем, добавляем зубчик измельченного чеснока. Также мелко режем зелень.
«Добавляем соль и перец, далее три столовых ложки майонеза или густой сметаны», – рассказала Ольга Сумская о ходе приготовления закуски «мандаринки».
Следующий шаг – берем натертую морковь и начиняем середину, формируя закуску в виде мандаринок.
Рецепт закуски «мандаринки».
Последний шаг – украшаем листочком лавра, который будет напоминать листик мандаринки.
По словам Ольги Сумской, закуска «мандаринки» имеет очень нежный вкус.
«Удивите своих гостей!», – предлагает Ольга Сумская.
При желании лавровые листики можно заменить листочками мяты.
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