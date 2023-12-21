Журналист Эдуард Глеза сообщил, что заявление для получения льгот на оплату коммунальных услуг можно подать онлайн.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Скидку в 100% можно получить как на оплату счетов за коммунальные услуги, так и на покупку твердого и жидкого бытового печного топлива и сжиженного газа. Льгота, кстати, не назначается автоматически, нужно подавать соответствующее заявление», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, можно лично подать заявление через сервисные центры Пенсионного фонда Украины или уполномоченных должностных лиц в сельском или поселковом совете. Как отметил Эдуард Глеза, заявление также принимают и в центрах предоставления административных услуг, либо можно отправить заявление по почте в адрес территориального Пенсионного фонда.

«Кроме того, есть еще один вариант – онлайн. Заявление можно подать через приложение «Дия», или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, или же через мобильное приложение Пенсионного фонда», - заявил Эдуард Глеза.

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