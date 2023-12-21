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Пенсійний фонд України уточнив питання щодо призначення житлової субсидії на понаднормову площу житла для українців, які отримують пенсію за вислугу років. Пенсійні експерти дали відповідь на запитання щодо можливості отримання субсидії на додаткову площу житла.

Законодавство передбачає, що деякі категорії громадян можуть отримати житлову субсидію для покриття витрат на понаднормову площу житла (площу, яка перевищує соціальні норми на 30%). До цих категорій включаються непрацездатні непрацюючі особи, які проживають самі, включаючи пенсіонерів, що отримують пенсію за вислугу років, якщо вони досягли пенсійного віку.

Призначення субсидії на понаднормову площу житла відбувається за умови вказаної такої потреби у заяві громадянина. Пенсійний фонд також нагадав, що соціальні норми житла, що визначають право на субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, встановлені ухвалою Уряду від 6 серпня 2014 року № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".

У Пенсійному фонді України також відповіли, чи призначається субсидія на комуналку у разі продажу, а потім придбання житла. У ПФУ відповіли, що в такому випадку призначають субсидію лише за певних умов. Отже, житлову субсидію можуть призначити за документального підтвердження, що нове житло було придбано протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), і це єдине житлове приміщення у власності особи.

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