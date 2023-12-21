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Пенсионный фонд Украины уточнил вопрос о назначении жилищной субсидии на сверхурочную площадь жилья для украинцев, получающих пенсию за выслугу лет. Пенсионные эксперты дали ответ на вопрос о возможности получения субсидии на дополнительную площадь жилья.

Законодательство предусматривает, что некоторые категории граждан могут получить жилищную субсидию для покрытия расходов на сверхурочную площадь жилья (площадь, превышающая социальные нормы на 30%). В эти категории включаются нетрудоспособные неработающие лица, проживающие сами, включая пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет, если они достигли пенсионного возраста.

Назначение субсидии на сверхурочную площадь жилья происходит при указанной такой потребности в заявлении гражданина. Пенсионный фонд также напомнил, что социальные нормы жилья, определяющие право на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, установлены определением Правительства от 6 августа 2014 г. № 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".

В Пенсионном фонде Украины также ответили, назначается ли субсидия на коммуналку в случае продажи, а затем приобретение жилья. В ПФУ ответили, что в таком случае назначают субсидию только при определенных условиях. Следовательно, жилищную субсидию могут назначить при документальном подтверждении, что новое жилье было приобретено в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), и это единственное жилое помещение в собственности лица.

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