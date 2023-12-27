Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт необычного торта с коржами "наоборот". "Мастер Шеф" считает, что данный десерт по вкусу невероятно нежный, и не очень сладкий.

Для бисквита:

4 яйца

150 г сахара

110 г муки

Для пропитки:

300 г ягод черники

50 г амаретто

Для крема:

650 г сливочного творога

50 г сахарной пудры

Для украшения:

200 г ягод (по сезону)

200 г миндальных хлопьев

Приготовление бисквита:

Разделите белки и желтки. Взбейте белки с половиной сахара до образования жестких пиков, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В другой миске взбейте желтки с оставшимся сахаром до белого цвета и пышной пены.

Очень осторожно соедините белки и желтки, добавляя просеянную муку постепенно. Просейте муку прямо в миску с яйцами.

Выложите тесто на противень, выровняйте и выпекайте 10-15 минут при 180 градусах. Остудите полностью.

Приготовление крема:

"Мастер Шеф" Литвинова советует, взбейте холодный сливочный творог с сахарной пудрой миксером 5-7 минут.

Пропитка черничным амаретто:

Протрите чернику блендером и добавьте амаретто.

Сборка торта:

Нарежьте бисквит поперек на три полосы с помощью линейки.

Пропитайте полосы черничным амаретто. Нанесите половину крема и разровняйте, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Закрутите первую полосу в рулет, положите на вторую и снова закрутите. Повторите с третьей полосой.

Поставьте торт перевернутым вниз, заверните в фольгу и оставьте на 3-4 часа для стабилизации.

Украшение:

Смажьте торт сверху оставшимся кремом и разровняйте. Украсьте бортики поджаренными и остывшими миндальными хлопьями. "Мастер Шеф" Литвинова подмечает, сверху красиво украсьте свежими ягодами по сезону.

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