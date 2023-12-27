Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт необычного торта с коржами "наоборот". "Мастер Шеф" считает, что данный десерт по вкусу невероятно нежный, и не очень сладкий.
Для бисквита:
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 110 г муки
Для пропитки:
- 300 г ягод черники
- 50 г амаретто
Для крема:
- 650 г сливочного творога
- 50 г сахарной пудры
Для украшения:
- 200 г ягод (по сезону)
- 200 г миндальных хлопьев
Приготовление бисквита:
Разделите белки и желтки. Взбейте белки с половиной сахара до образования жестких пиков, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В другой миске взбейте желтки с оставшимся сахаром до белого цвета и пышной пены.
Очень осторожно соедините белки и желтки, добавляя просеянную муку постепенно. Просейте муку прямо в миску с яйцами.
Выложите тесто на противень, выровняйте и выпекайте 10-15 минут при 180 градусах. Остудите полностью.
Приготовление крема:
"Мастер Шеф" Литвинова советует, взбейте холодный сливочный творог с сахарной пудрой миксером 5-7 минут.
Пропитка черничным амаретто:
Протрите чернику блендером и добавьте амаретто.
Сборка торта:
Нарежьте бисквит поперек на три полосы с помощью линейки.
Пропитайте полосы черничным амаретто. Нанесите половину крема и разровняйте, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Закрутите первую полосу в рулет, положите на вторую и снова закрутите. Повторите с третьей полосой.
Поставьте торт перевернутым вниз, заверните в фольгу и оставьте на 3-4 часа для стабилизации.
Украшение:
Смажьте торт сверху оставшимся кремом и разровняйте. Украсьте бортики поджаренными и остывшими миндальными хлопьями. "Мастер Шеф" Литвинова подмечает, сверху красиво украсьте свежими ягодами по сезону.
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